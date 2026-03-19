Barwy szczęścia, odcinek 3354: Madzia odtrąci Oliwkę! Stanie po stronie Grażyny w jej konflikcie z Tomkiem

Sylwia Fiutkowska
Sylwia Fiutkowska
2026-03-19 13:52

W 3354 odcinku "Barw szczęścia" Oliwka (Wiktoria Gąsiewska) znów zacznie mieć pretensje do Tomka (Jakub Sokołowski) o jego spotkanie z Grażyną (Kinga Suchan) u Wandy (Maja Barełkowska), do którego jej się nie przyzna. Tym bardziej, ze wcześniej Zbrowska postawi mu ultimatum i zgodzi się do niego wrócić tylko pod warunkiem, że zerwie wszelkie kontakty z byłą kochanką. Ale nie dotrzyma słowa! W 3354 odcinku "Barw szczęścia" wściekła dziewczyna ponownie pójdzie wyżalić się do Madzi (Natalia Sierzputowska), ale mocno się zaskoczy, gdy jej przyjaciółka tym razem stanie po stronie Wirackiej! Czemu? Koniecznie poznaj szczegóły!

"Barwy szczęścia" odcinek 3354 - środa, 8.04.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3354 odcinku "Barw szczęścia" u Oliwki i Tomka znów wybuchnie kryzys, gdy za plecami ukochanej Kępski ponowie spotka się z Grażyną. I choć byli kochankowie nie będą się ze sobą umawiać i spotkają się u Wandy zupełnym przypadkiem, to jednak nie będzie to wytłumaczeniem dla Zbrowskiej. Mimo tego, że na jej prośbę, partner wcześniej zerwie wszelkie kontakty z Wiracką i nie zmieni tego nawet po jej rozstaniu z Patrykiem (Konrad Skolimowski).

Jednak wszystko się zmieni, gdy przypadkowo natknie się na nią u matki, której pomoże wrócić do normalności po śmierci Henryka (Zbigniew Suszyński). Zwłaszcza, że Tomek nie przyzna się ukochanej, że spotkał u Wandy i Grażynę, z którą w końcu porozmawia po banie Oliwki. Ale Zbrowska i tak się o tym dowie i już w 3354 odcinku "Barw szczęścia" zacznie mu robić kolejne wymówki, które skończą się ponowną awanturą.

Madzia wybierze Grażynę, a nie Oliwkę w 3354 odcinku "Barw szczęścia"!

W 3354 odcinku "Barw szczęścia" wściekłą Zbrowska po kolejnej kłótni z Kępskim ponownie postanowi poszukać wsparcia u Madzi. Jednak tym razem będzie musiała obejść się smakiem, bo przyjaciółka już wcale nie stanie po jej stronie i nie będzie z nią spiskować przeciwko Grażynie! Tym bardziej, ze będzie przyjaźnić się i z Wiracką i nie będzie chciała zachować się wobec niej nie w porządku. Zwłaszcza, że to ona byłą przy niej w najgorszym momentach, a nie Oliwka!

W 3354 odcinku "Barw szczęścia" postawa Madzi mocno zszokuje Oliwkę. I nic dziwnego, bo przyjaciółka pierwszy raz się na nią wypnie. A co gorsza, stanie po stronie jej rywalki, do której Tomek wciąż będzie miał słabość, przez co ich związek wciąż będzie wisiał na włosku!

Tomek też będzie miał żal do Madzi w 3355 odcinku "Barw szczęścia"!

Jednak w 3355 odcinku "Barw szczęścia" Banaś narazi się nie tylko Zbrowskiej, ale i Kępskiemu, który będzie miał żal do niej, że powiedziała Oliwce o jego słabości do Grażyny. Tym bardziej, że to tylko doleje oliwy do ognia i doprowadzi do pierwszego poważnego kryzysu, który będzie ciągnął za sobą kolejne konsekwencje.

Do tego stopnia, że z każdym kolejnym odcinkiem "Barw szczęścia" będzie tylko gorzej w związku Oliwki i Tomka! O ile jeszcze on w ogóle przetrwa. Tak samo jak przyjaźń Madzi z Oliwką, w razie gdyby jednak doszło do ich rozstania i ponownego związania się Grażyny z Kępskim!

Barwy szczęścia, odcinek 3354: Madzia odtrąci Oliwkę! Stanie po stronie Grażyny w jej konflikcie z Tomkiem
