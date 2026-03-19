Barwy szczęścia, odcinek 3354: Madzia odtrąci Oliwkę! Stanie po stronie Grażyny w jej konflikcie z Tomkiem

"Barwy szczęścia" odcinek 3354 - środa, 8.04.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3354 odcinku "Barw szczęścia" u Oliwki i Tomka znów wybuchnie kryzys, gdy za plecami ukochanej Kępski ponowie spotka się z Grażyną. I choć byli kochankowie nie będą się ze sobą umawiać i spotkają się u Wandy zupełnym przypadkiem, to jednak nie będzie to wytłumaczeniem dla Zbrowskiej. Mimo tego, że na jej prośbę, partner wcześniej zerwie wszelkie kontakty z Wiracką i nie zmieni tego nawet po jej rozstaniu z Patrykiem (Konrad Skolimowski).

Jednak wszystko się zmieni, gdy przypadkowo natknie się na nią u matki, której pomoże wrócić do normalności po śmierci Henryka (Zbigniew Suszyński). Zwłaszcza, że Tomek nie przyzna się ukochanej, że spotkał u Wandy i Grażynę, z którą w końcu porozmawia po banie Oliwki. Ale Zbrowska i tak się o tym dowie i już w 3354 odcinku "Barw szczęścia" zacznie mu robić kolejne wymówki, które skończą się ponowną awanturą.

Madzia wybierze Grażynę, a nie Oliwkę w 3354 odcinku "Barw szczęścia"!

W 3354 odcinku "Barw szczęścia" wściekłą Zbrowska po kolejnej kłótni z Kępskim ponownie postanowi poszukać wsparcia u Madzi. Jednak tym razem będzie musiała obejść się smakiem, bo przyjaciółka już wcale nie stanie po jej stronie i nie będzie z nią spiskować przeciwko Grażynie! Tym bardziej, ze będzie przyjaźnić się i z Wiracką i nie będzie chciała zachować się wobec niej nie w porządku. Zwłaszcza, że to ona byłą przy niej w najgorszym momentach, a nie Oliwka!

W 3354 odcinku "Barw szczęścia" postawa Madzi mocno zszokuje Oliwkę. I nic dziwnego, bo przyjaciółka pierwszy raz się na nią wypnie. A co gorsza, stanie po stronie jej rywalki, do której Tomek wciąż będzie miał słabość, przez co ich związek wciąż będzie wisiał na włosku!

Tomek też będzie miał żal do Madzi w 3355 odcinku "Barw szczęścia"!

Jednak w 3355 odcinku "Barw szczęścia" Banaś narazi się nie tylko Zbrowskiej, ale i Kępskiemu, który będzie miał żal do niej, że powiedziała Oliwce o jego słabości do Grażyny. Tym bardziej, że to tylko doleje oliwy do ognia i doprowadzi do pierwszego poważnego kryzysu, który będzie ciągnął za sobą kolejne konsekwencje.

Do tego stopnia, że z każdym kolejnym odcinkiem "Barw szczęścia" będzie tylko gorzej w związku Oliwki i Tomka! O ile jeszcze on w ogóle przetrwa. Tak samo jak przyjaźń Madzi z Oliwką, w razie gdyby jednak doszło do ich rozstania i ponownego związania się Grażyny z Kępskim!

