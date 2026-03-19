Barwy szczęścia, odcinek 3355: Szokujące odkrycie Justina o Oli. Nie takiego związku chce

"Barwy szczęścia" odcinek 3355 - czwartek, 9.04.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3355 odcinku "Barw szczęścia" okaże się, że codzienne przyzwyczajenia Oli mogą irytować Justina i testować jego cierpliwość. To będzie moment, w którym zakochani będą musieli zmierzyć się z praktycznymi aspektami wspólnego życia, po tym jak Ola zamieszkała u Skotnickiego.

Jeszcze niedawno wydawało się, że Justin i Ola stworzyli związek, który przetrwa wszystko. Po tym, jak Zamilska zdecydowała się zostać w Polsce i zamieszkać z ukochanym, a wcześniej przełamała własne lęki po operacji i założeniu stomii, ich relacja tylko się umocniła. Wspólna noc i decyzja o wspólnym życiu były dla nich przełomem, który miał dać im stabilność i poczucie bezpieczeństwa. Teraz jednak okaże się, że codzienność potrafi zweryfikować nawet najsilniejsze uczucia.

Test dla związku Justina i Oli

W 3355 odcinku „Barw szczęścia” okaże się, że nawet drobne różnice w codziennym funkcjonowaniu mogą wystawić związek na próbę. Justin będzie musiał zdecydować, czy zaakceptuje niedoskonałości Oli i postara się wspólnie z nią budować ich życie, czy też frustracja zmieni jego spojrzenie na ich relację.

Tomasz konfrontuje Madzię

W tle pojawi się też wątek Tomka (Jakub Sokołowski), który zrobi Madzi (Natalia Sierzputowska) wyrzuty za to, że wspomniała Oliwce (Wiktoria Gąsiewska)o jego dawnej słabości do Grażyny (Kinga Suchan). Ta sytuacja pokaże, jak przeszłe uczucia i niedopowiedzenia mogą komplikować relacje obecnych par.