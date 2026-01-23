Barwy szczęścia, odcinek 3320: Madzia domyśli się, co łączy Grażynę i Tomasza. Powie Oliwce o tym, co zobaczy? – ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3320 - czwartek, 19.02.2026, o godz. 20.05 w TVP2

Tomasz i Grażyna zrozumieli, co ich łączy w „Barwach szczęścia". Przede wszystkim Wiktor (Grzegorz Kestranek), którego Tomek jeszcze do niedawna uważał za syna. Powiedział jej z podziwem, że dostrzega w nim jej cechy - spokój, rozwagę, łagodność… Ona zrewanżowała mu się uwagą, że Wiktor radzi sobie tak dobrze dzięki niemu. Tomasz wówczas przyciągnął Grażynę do siebie i ją objął. Będąc tak blisko zdali sobie sprawę z tego, że coś do siebie czują.

Dziecko poróżni Oliwkę i Tomasza w 3314. odcinku serialu „Barwy szczęścia”

Oliwka jest już od dawna skupiona przede wszystkim na rozwijaniu swojego kosmetycznego biznesu, rozkręconego dzięki Tomaszowi, który w niego zainwestował, a niedawno wynajął dla niej fabrykę. W 3312. odcinku serialu „Barwy szczęścia" przyjadą do Polski włoscy przedsiębiorcy, którzy także będą chcieli w nią zainwestować. W komunikacji z nimi pomoże Zbrowskiej Ola (Michalina Robakiewicz) i dostanie za to od niej propozycję pracy. W 3314. odcinku serialu Oliwka zdecyduje się pojechać do Włoch z rewizytą. Tomek znowu poczuje się odstawiony na boczny tor. Chciałby mieć rodzinę, dzieci, ale Zbrowska nie jest tym zainteresowana.

Madzia zauważy chemię między Grażyną a Tomaszem - odcinek 3320 „Barw szczęścia"

Grażyna bardzo pomogła Madzi w jej finansowych tarapatach. Pożyczyła jej pieniądze i doradziła skorzystanie z odpowiedniej instytucji, która pomogła jej rozłożyć dług na raty. Niestety, to wszystko nie wystarczyło i Banaś zdecyduje się wyprowadzić z mieszkania należącego do Sebastiana (Marek Krupski) i zamieszkać w showroomie. Spotykając się z Grażynką i widząc ją niekiedy z Tomaszem Madzia zauważy, że oboje mają się ku sobie. Od lat jest przyjaciółką Oliwki i chce być w stosunku do niej lojalna, dlatego w 3320. odcinku serialu „Barwy szczęścia" wypyta Wiracką, co naprawdę łączy ją teraz z Tomkiem. Tymczasem on spędzi z rywalką Zbrowskiej kolejne popołudnie...