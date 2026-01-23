Barwy szczęścia, odcinek 3320: Dominika i Sebastian się wyprowadzą. Dobro Mateuszka będzie się liczyć najbardziej – ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3320 - czwartek, 19.02.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W „Barwach szczęścia” Sebastian nie chce już adopcji dziecka. Według niego ewentualne oswajanie go z Mateuszkiem to już byłoby zbyt wiele…

Sebastian dotrze do Mateuszka - odcinek 3303 „Barw szczęścia”

Terapia okaże się Mateuszowi niezbędna. Będzie się bowiem pogarszał jego stan nie tylko fizyczny, ale przede wszystkim psychiczny. Sebastian będzie go zabierał do psychologa, a potem do parku. Kontakt z zamkniętym w sobie chłopcem będzie utrudniony. Dlatego w 3303. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Kowalski zdecyduje się na bardzo osobiste wyznanie, by do niego dotrzeć i obudzić chęć do życia. Opowie dziecku, jak on sam bardzo cierpiał po wypadku, kiedy stało się jasne, że już nigdy nie będzie chodził. Wówczas pomógł mu właśnie psycholog i Dominika, która zawsze przy nim była. I że długo był bardzo smutny, jak on, ale to minęło. A mama (Weronika Nockowska) wróci do niego.

Mateusz dostanie swój pokój w 3320. odcinku serialu „Barwy szczęścia”

Madzia nadal nie będzie mogła spłacić całej zaległej kwoty, którą jest winna. Zdołała oddać czynsz Sebastianowi, ale bardzo trudno jest wyjść na prostą, jednocześnie wynajmując mieszkanie. W 3218. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Madzia wypowie lokum Kowalskiemu i postanowi zamieszkać w showroomie, w którym pracuje. A w 3320. odcinku serialu Dominika i Sebastian, myśląc tylko o tym, jak najbardziej pomóc Mateuszkowi, wprowadzą się do zwolnionego przez nią mieszkania. Chłopiec dostanie własny pokój. Jest dla Kowalskich najważniejszy.

