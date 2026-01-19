Barwy szczęścia, odcinek 3303: Sebastian pomoże Mateuszkowi. Znajdzie sposób, jak do niego dotrzeć - ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3303 - wtorek, 27.01.2026, o godz. 20.05 w TVP2

Dominika i Sebastian zostali rodzicami zastępczymi Mateusza, a on ich oczkiem w głowie.

Sebastian nie zgodził się na dziecko w „Barwach szczęścia”

W „Barwach szczęścia” po aresztowaniu Soni Dominika wróciła do tematu adopcji. Ale Sebastian przestał popierać ten pomysł twierdząc, że to za duże wyzwanie i że trzeba będzie „oswajać” chłopca z innym dzieckiem, a być może godzić dzieci ze sobą...

Sebastian opowie Mateuszowi o swoim cierpieniu - odcinek 3303 „Barw szczęścia”

Chociaż Sebastian zrobił woltę w kwestii adopcji dziecka, z Mateuszem dogaduje się wspaniale i jest mu bardzo oddany. W 3303. odcinku serialu „Barwy szczęścia” zacznie zabierać chłopca na terapię i do parku. Po jednej z takich sesji spróbuje mu wytłumaczyć, że z czasem będzie lepiej i spojrzy na życie z innej perspektywy. Opowie mu o swoim cierpieniu, kiedy po wypadku został sparaliżowany i zdał sobie sprawę z tego, że już nigdy nie będzie chodził, skakał, biegał… O tym, że pomogły mu wtedy dwie osoby – psycholog i Dominika. Dziecko zainteresuje się, jak to się jej udało. Kowalski mu wyjaśni:

- Była przy mnie. Zawsze. Kiedy chciałem. I kiedy nie chciałem. Nie chciałem, ale potrzebowałem. Zawsze mogłem porozmawiać albo pomilczeć. I to pomagało. Byłem bardzo smutny, jak ty, ale już nie jestem. Ja już nigdy nie będę chodził. A twoja mama do ciebie wróci.

Po powrocie z parku Sebastian da żonie nadzieję na to, że Mateusz może wyjdzie z depresji – mały krok do przodu zbliży ich do celu.

