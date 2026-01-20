Barwy szczęścia, odcinek 3314: Oliwka i Tomasz dzień po dniu coraz bardziej sobie obcy. Dziecko ich poróżni - ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3314 - środa, 11.02.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W „Barwach szczęścia" Tomasz próbował już porozmawiać z Oliwką o powiększeniu ich dwuosobowej rodziny, ale bezskutecznie. Zbrowska zasnęła w trakcie jego monologu. Nie doczekała już jego ostatecznego, najważniejszego pytania.

Samotny Tomasz - odcinek 3285 „Barw szczęścia”

W rozmowie z Justinem (Jasper Sołtysiewicz) o jego Oli (Michalina Robakiewicz) Tomasz pokusił się o bardzo szczere wyznanie. Powiedział przyjacielowi, jak bardzo oddalili się od siebie z Oliwką, zupełnie jakby mieszkali osobno. Wyżalił się Skotnickiemu, że ukochana cały czas poświęca pracy i go nie wspiera. Przez to czuje się zupełnie sam w tym związku.

W 3314. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Oliwka i Tomasz poróżnią się o dziecko

W rezultacie rozwinięcia się kosmetycznego biznesu Oliwki dzięki wynajęciu dla niej fabryki przez Tomasza, zdobędzie ona włoskich inwestorów. W 3312. odcinku serialu „Barwy szczęścia" przyjadą na spotkanie z nią. W komunikacji z Włochami pomoże Zbrowskiej Ola i zostanie za to doceniona. Wizyta przedsiębiorców okaże się bardzo obiecująca i w 3314. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Oliwka postanowi wyjechać w swoją pierwszą zagraniczną podróż w interesach. Tomasz znowu poczuje się odstawiony na boczny tor. Ich priorytety okażą się tak rozbieżne, jak jeszcze nigdy dotąd. Tomek coraz poważniej myśli o rodzinie, o byciu ojcem po tym, jak przestał nim być dla Wiktora (Grzegorz Kestranek). Tęskni za pełnym życiem rodzinnym, którym Oliwka wydaje się być w ogóle niezainteresowana. Kępski zacznie w tej materii wywierać na niej presję, która raczej tylko pogłębi rozdźwięk między nimi. Zbrowska nie będzie podzielała jego chęci wychowywania własnego dziecka.