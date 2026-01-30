Barwy szczęścia, odcinek 3315: Kasia dłużniczką Celiny! Tak odpłaci się za uratowanie życia Łukasza - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3315 - czwartek, 12.02.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3315 odcinku "Barw szczęścia" Celina w końcu odnajdzie wycieńczonego i półprzytomnego Łukasza w lesie! Zdradzamy, że po aresztowaniu chorej psychicznie Agnieszki (Katarzyna Tlałka), z resztą dzięki udziałowi Brońskiej, bo to ona naprowadzi Kodura (Oskar Stoczyński) na jej trop, Sadowskiemu w końcu uda się uciec z jej więzienia. Tym bardziej, że detektyw będzie już na granicy wytrzymałości, bo Zarzeczna zostawi go uwięzionego w piwnicy na pewną śmierć, bez wody, jedzenia, leków czy dostępu do łazienki.

Łukasz zacznie błądzić po okolicznym lesie, ale z każdą chwilą będzie miał już coraz mniej sił. Ale na szczęście, wtedy w 3315 odcinku "Barw szczęścia" dostrzeże go Celina! Brońska natychmiast podbiegnie do ledwo żywego Sadowskiego, po czym zadzwoni po pomoc, dzięki czemu detektyw szybko trafi do szpitala, gdzie już się nim zajmą!

- Już wszystko dobrze, mamy cię… Żyjesz!... - powie do niego Celina, po czym zgłosi - Poraniony i wyczerpany człowiek na drodze między Dębnikami a Telążnią, na ósmym kilometrze, jest odwodniony i wycieńczony! Traci przytomność!... Proszę przysłać też patrol policji!

Kasia podziękuje Celinie za ocalenie Łukasza w 3315 odcinku "Barw szczęścia"!

W 3315 odcinku "Barw szczęścia" Celina pojedzenie za Łukaszem do szpitala, w którym równie prędko zjawi się także zaalarmowana Kasia. Sadowska od razu zapyta Brońską o stan swojego byłego męża, a ojca ich wspólnego syna, który straszliwie będzie przeżywał jego zaginięcie. I choć Sadowski jeszcze się nie wybudzi, to na szczęście rokowania będą dobre!

- Obudził się?! - zapyta ją Kasia.

- Nie, ale… żyje. I wyjdzie z tego - zapewni ją Celina.

Ale mimo tego w 3315 odcinku "Barw szczęścia" Brońska będzie mieć żal do siebie, że nie znalazła go jeszcze wcześniej. A tym samym oszczędziła cierpienia nie tylko jemu, ale także i jego najbliższym. Jednak Sadowska nie pozwoli jej tak nawet myśleć, gdyż to tylko dzięki niej w ogóle uda się uratować Łukasza!

- Jak ja żałuję, że nie znalazłam go wcześniej… - doda po chwili Brońska.

- Przestań i tak zrobiłaś bardzo dużo!… Gdyby nie ty, nie wiadomo, jak długo błądziłby po tym lesie… W jakim byłby stanie, gdyby ktoś wreszcie się zatrzymał… - pocieszy ją Sadowska.

Sadowscy nigdy tego nie zapomną Brońskiej w 3315 odcinku "Barw szczęścia"!

I za to w 3315 odcinku "Barw szczęścia" Sadowska i jej syn będą jej dozgonnie wdzięczni! Kasia otwarcie zapowie Celinie, że wraz z Ksawerym będą jej dłużnikami do końca życia, za to, co dla nich zrobiła. Ale skromna Brońska z pewnością uzna, że nie ma, o czym mówić.

- Ja i Ksawery do końca życia będziemy twoimi dłużnikami! - wyzna jej Kasia.

Tym bardziej, że już w 3316 odcinku "Barw szczęścia" po odzyskaniu przytomności przez Łukasza także nie będzie mogła darować sobie, że nie znalazła go wcześniej. Mimo tego, że i Sadowski będzie jej ogromnie wdzięczny za to, że go uratowała!