M jak miłość, odcinek 1914: Karski zaskoczy Natalkę tym wyznaniem miłości. Wprowadzi się do leśniczówki - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1914 - wtorek, 3.03.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1914 odcinku „M jak miłość” Hania pokaże, że dokładnie wie, czego chce i nie zamierza czekać, aż dorośli sami dojrzeją do decyzji. Widząc, jak bliska stała się relacja Natalki i Adama, dziewczynka uzna, że nadszedł idealny moment na kolejny krok. W jej oczach wspólne mieszkanie to naturalny etap, który pozwoli jej codziennie liczyć na pomoc w lekcjach, a mamie zapewni wspólne wieczory z partnerem.

Hania przekona Natalkę, by Adam z nimi mieszkał!

– Gdyby z nami zamieszkał, codziennie mógłby pomagać mi z lekcjami, a ty miałabyś z kim oglądać wieczorem seriale…

– No, no… nie rozpędzaj się…

– Ale ja mówię poważnie, mamo… Jeśli o mnie chodzi, macie moją zgodę!

Przypomnijmy, że Hania już wcześniej udowadniała, że potrafi sterować relacją mamy i Karskiego. Po powrocie z obozu szybko zauważyła, że Adam regularnie zostaje u Natalki na noc. Choć mama miała obawy, dziewczynka stworzyła z Adamem cichy sojusz i zaczęła „pomagać” w ich związku. Już wtedy ujawniła ich relację przed rodziną, co zaskoczyło dorosłych, ale spotkało się z akceptacją. Teraz czas na jeszcze poważniejsze kroki.

Adam wyzna miłość Natalce w 1914 odcinku "M jak miłość"

Karski wreszcie podejmie decyzję i zaskoczy Natalkę nie tylko propozycją wspólnego mieszkania, ale też wyznaniem miłości. Widać, że komendant świetnie wpasuje się w plany Hani, ale czy Mostowiaczka jest gotowa na taki obrót spraw?

– (...) Skoro Hania jest za, a nawet sąsiedzi się już do mnie przekonali… może rzeczywiście mógłbym z wami pomieszkać? Tak trochę… na stałe? - podejmie temat policjant.

– Jesteś pewny? To bardzo… poważny krok…

– Wiem…

– A… i pytałaś, o czym rozmawiałem z panią Zosią i Robertem… Powiedziałem im, że się w tobie zakochałem. Bardzo poważnie się zakochałem… - powie wprost Karski w 1914 odcinku "M jak miłość".

– Zaraz, poczekaj… Możesz to powtórzyć? - zapyta zaszokowana policjantka.

– Mogę, ale za chwilę…

Adam nie tylko zgodzi się, a wręcz zasugeruje wprowadzenie się do leśniczówki, ale też otwarcie powie Natalce, jak bardzo ją kocha, a jej reakcja pokaże, że jest gotowa pójść o krok dalej w ich związku. Komendant udowodni, że jest w pełni gotowy na życie z Mostowiaczką pod jedym dachem.