M jak miłość, odcinek 1916: Ewelina i Michał ogłoszą radosną nowinę! Uciekła ze ślubu, a teraz to - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1916 - wtorek, 10.03.2026, o godz. 20.55 w TVP2

O tym, że Ewelina i Michał w "M jak miłość" znów będą razem widzowie przekonają się już w 1911 odcinku, którego emisja w poniedziałek, 23.02.2026. Po tragicznych wydarzeniach, które ich rozdzieliły, po tym jak Winiar został ranny na misji w Afganistanie, stracił rękę i zostawił swoją dziewczynę, wydawało się, że nie odważy się już o nią zawalczyć, że stchórzy i pozwoli jej wyjść za mąż za niewiernego faceta (Maciej Dmochowski). Nic bardziej mylnego.

Ucieczka Eweliny z własnego ślubu razem z Michałem to najlepszy dowód na to, że prawdziwa miłość zwycięży wszystkie przeciwności losu.

Oświadczyny Michała w 1916 odcinku "M jak miłość"! Tak poprosi Ewelinę o rękę

Na ciąg dalszy tej historii trzeba będzie poczekać do 1916 odcinka "M jak miłość", kiedy zakochani wreszcie podzielą się swoim szczęściem w najbliższymi. Michał zaprosi swojego brata Janka (Jakub Sirko) oraz jego przyjaciół: Mateusza Mostowiaka (Rafał Kowalski), Majkę (Matylda Giegżno) i Matyldę (Klementyna Lamort) na kolację, by podziękował im za pomoc w odzyskaniu Eweliny. Ponownie poprosi ukochaną o rękę, ale tym razem oświadczyny będą już oficjalne - z pierścionkiem zaręczynowym. Oczywiście Ewelina powie "tak".

Wzruszająca wizyta Eweliny i Michała w Grabinie w 1916 odcinku "M jak miłość"

Po zaręczynach Ewelina i Michał w 1916 odcinku "M jak miłość" pojadą razem do Grabiny i odwiedzą dom Mostowiaków. Dlaczego właśnie tam udadzą się z pierwszą wizytą i ogłoszą radosną nowinę? Narzeczeni będą chcieli podziękować Barbarze (Teresa Lipowska), bo dzięki jej mądrym radom Janek się nie poddał, zdecydował się porozmawiać z bratem i przekonał go, że musi walczyć o Ewelinę! Bo w życiu najważniejsze jest przecież podążanie za głosem serca. Ta wizyta zakochanych u Barbary upłynie pod znakiem wielu wzruszeń...

M jak miłość ZWIASTUN. Nowa dziewczyna w życiu Mateusza! Ewelina ucieknie ze ślubu