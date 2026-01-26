Barwy szczęścia, odcinek 3312: Aresztowana Agnieszka nie przyzna się do porwania Łukasza! Do końca będzie próbowała wrobić Celinę - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3312 - poniedziałek, 9.02.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3312 odcinku "Barw szczęścia" Celina nie przestanie obserwować Agnieszki i w końcu wpadnie, gdyż Zarzeczna wreszcie zorientuje się, że ktoś ją śledzi i zacznie się dziwnie zachowywać. Oczywiście, Brońska natychmiast zaalarmuje o tym Kodura. Tym bardziej, iż zacznie się obawiać, że była kochanka Łukasza będzie mogła chcieć uciec. A oni wciąż nie będą wiedzieli, gdzie przetrzymuje ona więzionego Sadowskiego!

- Ona w każdej chwili może dać nogę, moim zdaniem... chce wiać - ostrzeże go Celina.

W tej sytuacji w 3312 odcinku "Barw szczęścia" Marcin zdecyduje się w końcu zatrzymać Agnieszkę i wspólnie z Majakiem od razu ją przesłuchać. Ale oczywiście Zarzeczna do niczego się nie przyzna i jak podaje swiatseriali.interia.pl wciąż będzie grać przed Kodurem w swoją grę ofiary!

- Nikomu nie zależy bardziej na tym, żeby się znalazł, niż mnie, bo ja, proszę pana, go kocham - wyzna mu Agnieszka.

Agnieszka nie da się podejść Kodurowi w 3312 odcinku "Barw szczęścia"!

Ale Kodur w 3312 odcinku "Barw szczęścia" tak łatwo się nie podda i spróbuje zagrać na jej uczuciach. Inspektor będzie liczył, że w ten sposób w końcu wpłynie na Agnieszkę, która nie tylko przyzna się do porwania Łukasza, ale także zdradzi im swoją kryjówkę. Jednak mocno się przeliczy, bo Zarzeczna nie da się podejść! A wręcz przeciwnie tylko ponowi swoją szopkę!

- Szybko pani stąd nie wypuścimy. Prokurator na pewno złoży wniosek o tymczasowe aresztowanie - zacznie Marcin, po czym doda - Jeśli Łukasz żyje, jest gdzieś w zamknięciu, a pani nie będzie mogła do niego pójść, to on...

W tym momencie w 3312 odcinku "Barw szczęścia" chora psychicznie Agnieszka wybuchnie płaczem. A gdy w końcu się uspokoi, to poradzi Kodurowi, aby skupili się nie na niej tylko prawdziwej porywaczce Łukasza, czym od razu go zaintryguje.

- Kogo ma pani na myśli? - zapyta ją Kodur.

Zarzeczna nie przestanie wrabiać Celiny w 3312 odcinku "Barw szczęścia"!

Ale tylko do czasu aż w 3312 odcinku "Barw szczęścia" znów nie padnie imię Celiny, którą Agnieszka ponownie spróbuje wrobić. Tyle tylko, że Brońska będzie mieć na ten czas alibi, przez co oskarżenia Zarzecznej okażą się bezpodstawne. Jednak wariatka zrobi wszystko, aby wyglądało to zupełnie inaczej!

- Przecież to oczywiste, że Celinę. To ona miała motyw i możliwości. Nigdy nie potrafiła się pogodzić z tym, że Łukasz wybrał mnie. Robiła wszystko, żeby nas rozdzielić... Ciągle go nękała. Wydzwaniała... Udawała, że ma jakieś zlecenia. Krążyła wokół niego. A kiedy się zorientowała, że to nie działa, posunęła się dalej - zacznie wmawiać im Agnieszka.

Ale w 3312 odcinku "Barw szczęścia" jej plan skutecznie zaprzepaści Czesław (Marian Jaskulski), który także zjawi się na komendzie na prośbę Marcina. I ostatecznie to on pogrąży własną córkę przed policją, przez co jej bajeczka nie będzie mieć już żadnej racji bytu!

- Spodziewałem się czegoś takiego. Może nie konkretnie tego, ale że stanie się coś złego. Że ona coś zrobi, że przekroczy jakąś granicę... - wyzna im Czesław.