Barwy szczęścia, odcinek 3306: Kodur napadnie na Cezarego w parku! Tylko tak będzie mógł go ocalić! – ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3306 - piątek, 30.01.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3304. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Natalia (Maria Dejmek) spotka się z Kodurem i powie mu, że Cezary chce zlecić zabójstwo Andrzeja w więzieniu. Marcin wyda się niechętny i niezainteresowany sprawą, ale tylko na początku.

Kodur uratuje Cezarego w 3306. odcinku serialu „Barwy szczęścia"

W 3306. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Kodur jednak poważnie zajmie się prośbą Natalii, by zapobiegł przestępstwu, jakie ma zamiar popełnić Cezary. W końcu zadaniem policji jest także prewencja… Kiedy Cezary umówi się w parku z płatnym zabójcą, z jakim wcześniej kontaktowała się Józefina (Elżbieta Jarosik), nagle zjawi się Kodur. Najpierw będzie w ciemnych okularach udawał mężczyznę pytającego, która jest godzina, podczas gdy Rawicz będzie zajęty esemesowaniem. Potem z całej siły popchnie go na drzewo. Ukryją się za nim i Marcin wyjaśni Cezaremu, że człowiek, z jakim się umówił, a który będzie siedział nieopodal na ławce, to policjant:

- Doskonale wiem, po co i do kogo idziesz. Ale zmartwię cię. To jest glina.

Wokół wskazanego przez Kodura funkcjonariusza ubranego po cywilnemu będą jeszcze dwaj inni. Wszystko po to, by zatrzymać Cezarego na gorącym uczynku i postawić zarzut zlecania czynu zabronionego.

- Naraziłem sam siebie, żeby cię ratować. Ale ostrzegam, na takiej brawurze daleko nie zajedziesz. Będziesz obserwowany. Więc nie popisuj się i nie kombinuj.

- Dzięki.

- Żonie podziękuj. Gdyby nie ona, siedziałbyś skuty w radiowozie.

Marcin wyjaśni mu, że wie, że to właśnie on jest odpowiedzialny za ściągnięcie Andrzeja – nielegalne – z Dubaju i nawet to podziwia.

- Ważne, że siedzi. Nie popsuj tego – powie na odchodnym.

Dla Cezarego wiadomość, że Natalia „wsypała” go przed policją, będzie ważniejsza niż to, co usłyszał – że gdyby nie ona, byłby już w areszcie. I stanie się przyczyną ich rozstania.

Koniec Rawiczów w „Barwach szczęścia"?

Natalia z Leą (Lena Sobota) wyprowadzą się do Małgorzaty (Adrianna Biedrzyńska) i Jerzego (Bronisław Wrocławski), a przerażona tym Józefina będzie w 3310. odcinku serialu „Barwy szczęścia" robić wszystko, by pogodzić Cezarego i synową. Tyle że on nie będzie zainteresowany, by ją odzyskać.