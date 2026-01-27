Barwy szczęścia, odcinek 3306: Romeo nie zgodzi się na pogrzeb matki. Spełni jej ostatnią prośbę – ZDJĘCIA

Anna Kilian
Anna Kilian
2026-01-27 17:27

W 3306. odcinku serialu „Barwy szczęścia” po śmierci matki Romea (Jacek Tyszkiewicz) Borys (Jakub Wieczorek) i Ewa (Gabriela Ziembicka) będą pomagać załamanemu chłopakowi w Wenecji. Zatrzymają się z nim w hotelu i będą załatwiać pozwolenie na repatriację prochów. Ale Bianchi będzie miał zupełnie inny plan. I na pochówek matki nie wyrazi zgody.

„Barwy szczęścia" odcinek 3306 - piątek, 30.01.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W „Barwach szczęścia” Borys wyjechał do Wenecji, by wspomóc Romea i Ewę w szpitalu przy konającej matce chłopaka. Niestety, już nie zdążył jej zobaczyć. Zmarła po skomplikowanej operacji guza mózgu.

Veto Romea w sprawie pochówku matki w 3306. odcinku serialu „Barwy szczęścia”

W 3306. odcinku serialu „Barwy szczęścia” po śmierci matki Romeo z Borysem i Ewą zatrzymają się na kilka dni w hotelu. Trzeba będzie załatwić w urzędzie – przez polski konsulat - dokumenty zezwalające na repatriację jej prochów. Okaże się, że może się to ciągnąć nieskończenie długo. A przewożenie prochów ludzkich bez nich jest nielegalne.

- Czy to musi tyle kosztować? Nie możemy po prostu zapakować prochów mamy do samochodu i pojechać? – zapyta rozdrażniony Romeo.

- Nie. Wtedy moglibyśmy mieć problem z pochówkiem – odpowie zdecydowanie Borys.

- Ja nie chcę pochówku. Chcę po prostu rozsypać prochy mamy.

- Posłuchaj rady doświadczonego faceta. Z urzędami lepiej nie zadzierać. W papierach musi być porządek.

Romeo nie zawaha się złamać prawa w 3309. odcinku serialu „Barwy szczęścia”

Romeo jednak postawi na swoim. W 3309. odcinku serialu „Barwy szczęścia” wróci do Polski z urną z prochami matki, łamiąc prawo. Aldona (Elżbieta Romanowska) i Borys pokłócą się z tego powodu.

Barwy szczęścia, odcinek 3306. Ewa (Gabriela Ziembicka), Romeo (Jacek Tyszkiewicz)
20 zdjęć

Polecany artykuł:

Barwy szczęścia, odcinek 3304: Ksawery ucieszyłby się z powrotu Łukasza do Celi…
„Barwy szczęścia”. Ewelina wróci z Japonii. Ewa musi jej wyznać prawdę o Romeo