Barwy szczęścia, odcinek 3306: Romeo nie zgodzi się na pogrzeb matki. Spełni jej ostatnią prośbę – ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3306 - piątek, 30.01.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W „Barwach szczęścia” Borys wyjechał do Wenecji, by wspomóc Romea i Ewę w szpitalu przy konającej matce chłopaka. Niestety, już nie zdążył jej zobaczyć. Zmarła po skomplikowanej operacji guza mózgu.

Veto Romea w sprawie pochówku matki w 3306. odcinku serialu „Barwy szczęścia”

W 3306. odcinku serialu „Barwy szczęścia” po śmierci matki Romeo z Borysem i Ewą zatrzymają się na kilka dni w hotelu. Trzeba będzie załatwić w urzędzie – przez polski konsulat - dokumenty zezwalające na repatriację jej prochów. Okaże się, że może się to ciągnąć nieskończenie długo. A przewożenie prochów ludzkich bez nich jest nielegalne.

- Czy to musi tyle kosztować? Nie możemy po prostu zapakować prochów mamy do samochodu i pojechać? – zapyta rozdrażniony Romeo.

- Nie. Wtedy moglibyśmy mieć problem z pochówkiem – odpowie zdecydowanie Borys.

- Ja nie chcę pochówku. Chcę po prostu rozsypać prochy mamy.

- Posłuchaj rady doświadczonego faceta. Z urzędami lepiej nie zadzierać. W papierach musi być porządek.

Romeo nie zawaha się złamać prawa w 3309. odcinku serialu „Barwy szczęścia”

Romeo jednak postawi na swoim. W 3309. odcinku serialu „Barwy szczęścia” wróci do Polski z urną z prochami matki, łamiąc prawo. Aldona (Elżbieta Romanowska) i Borys pokłócą się z tego powodu.