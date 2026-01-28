Barwy szczęścia, odcinek 3304: Ksawerego ucieszyłby powrót Łukasza do Celiny najbardziej na świecie. Podziwia ją, a za Agnieszką nigdy nie przepadał – ZDJĘCIA

2026-01-28

W 3304. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Ksawery (Bartosz Gruchot), zdenerwowany tym, że Kasia (Katarzyna Glinka) i Czesław (Marian Jaskulski) nie powiedzieli mu prawdy o porwaniu Łukasza (Michał Rolnicki), wybiegnie z mieszkania trzasnąwszy drzwiami. Skontaktuje się z Celiną (Orina Krajewska) i spróbuje zlecić jej odnalezienie taty. Od uwielbianej przez niego detektywki uzyska zapewnienie, jakiego będzie szukał.

„Barwy szczęścia" odcinek 3304 - środa, 28.01.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3304. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Ksawery zadzwoni do Celiny z prośbą o spotkanie. Będzie chciał jej zlecić odnalezienie ojca:

- Muszę odnaleźć tatę. Pomoże mi pani? Ile to kosztuje? Odkładałem kieszonkowe i mogę zapłacić.

Celina powie mu, że szuka jego ojca od chwili, kiedy przestał odbierać od niej telefon. A oszczędności niech wyda na to, na co zbiera.

Ksawery uwierzy tylko Celinie w 3304. odcinku serialu „Barwy szczęścia”

W 3304. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Celina obieca Ksaweremu, że skontaktuje się z nim, kiedy tylko czegoś się dowie o Łukaszu. Kiedy chłopiec zapyta z nadzieją w głosie:

- Ale znajdziemy tatę?

- Tak – odpowie Brońska po krótkiej chwili namysłu.

Będzie oczywiste, że detektywka rzeczywiście wie, co mówi. Nie okłamywałaby dziecka. Ksawery to czuje i ma do niej wielkie zaufanie. Kiedy wróci do domu, zapowie mamie i dziadkowi, że o tacie będzie rozmawiał tylko z Celiną.

Ksawery był zaszokowany wyborem Łukasza w „Barwach szczęścia"

W serialu „Barwy szczęścia", kiedy Łukasz przedstawił mu Agnieszkę jako swoją nową dziewczynę, Ksawery zdołał tylko wykrztusić: „Ciocia?! To na naszych wakacjach wy już byliście parą? Trochę to wszystko dziwne…” Jego uczucia do niej nigdy nie wyszły poza zwykłą akceptację. Z pewnością chciałby, by tata był w związku z uwielbianą przez niego Celiną, ale czy tak będzie? Po początkowych domysłach, że tak, Brońska zacznie się wycofywać zaraz po tym, jak uratuje Sadowskiemu życie.

Barwy szczęścia, odcinek 3304. Celina (Orina Krajewska), Ksawery (Bartosz Gruchot)
