Barwy szczęścia, odcinek 3304: Ksawerego ucieszyłby powrót Łukasza do Celiny najbardziej na świecie. Podziwia ją, a za Agnieszką nigdy nie przepadał – ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3304 - środa, 28.01.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3304. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Ksawery zadzwoni do Celiny z prośbą o spotkanie. Będzie chciał jej zlecić odnalezienie ojca:

- Muszę odnaleźć tatę. Pomoże mi pani? Ile to kosztuje? Odkładałem kieszonkowe i mogę zapłacić.

Celina powie mu, że szuka jego ojca od chwili, kiedy przestał odbierać od niej telefon. A oszczędności niech wyda na to, na co zbiera.

Ksawery uwierzy tylko Celinie w 3304. odcinku serialu „Barwy szczęścia”

W 3304. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Celina obieca Ksaweremu, że skontaktuje się z nim, kiedy tylko czegoś się dowie o Łukaszu. Kiedy chłopiec zapyta z nadzieją w głosie:

- Ale znajdziemy tatę?

- Tak – odpowie Brońska po krótkiej chwili namysłu.

Będzie oczywiste, że detektywka rzeczywiście wie, co mówi. Nie okłamywałaby dziecka. Ksawery to czuje i ma do niej wielkie zaufanie. Kiedy wróci do domu, zapowie mamie i dziadkowi, że o tacie będzie rozmawiał tylko z Celiną.

Ksawery był zaszokowany wyborem Łukasza w „Barwach szczęścia"

W serialu „Barwy szczęścia", kiedy Łukasz przedstawił mu Agnieszkę jako swoją nową dziewczynę, Ksawery zdołał tylko wykrztusić: „Ciocia?! To na naszych wakacjach wy już byliście parą? Trochę to wszystko dziwne…” Jego uczucia do niej nigdy nie wyszły poza zwykłą akceptację. Z pewnością chciałby, by tata był w związku z uwielbianą przez niego Celiną, ale czy tak będzie? Po początkowych domysłach, że tak, Brońska zacznie się wycofywać zaraz po tym, jak uratuje Sadowskiemu życie.