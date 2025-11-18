Barwy szczęścia, odcinek 3276: Obolała Renata wróci do "Feel Good"! Po aresztowaniu Soni nie będzie mieć innego wyjścia - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3276 - czwartek, 11.12.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3276 odcinku "Barw szczęścia" Renata w końcu wróci do "Feel Good" po naprawdę długiej nieobecności, bo ostatni raz widzowie mogli oglądać ją w 3154 odcinku, emitowanym ponad pół roku temu! Dłuższa nieobecność kelnerki była spowodowana zmianami w życiu aktorki, która prywatnie została mamą, przez co nie pojawiała się na ekranie. Ale tylko do czasu!

Wszystko przez to, że już w 3276 odcinku "Barw szczęścia" Renata wróci, choć jeszcze wciąż nie dojdzie do siebie po tragicznym wypadku w górach, z którego wróciła cała połamana! Do tego stopnia, że poszła na naprawdę długie zwolnienie lekarskie, gdyż potrzebowała czasu na rekonwalescencję. I mimo iż ta jeszcze nie dobiegnie końca, to jednak kelnerka będzie musiała wrócić do pracy, bo przyszłość "Feel Good" stanie pod znakiem zapytania!

Renata wróci do pracy w "Feel Good" za aresztowaną Sonię w 3276 odcinku "Barw szczęścia"!

I to znów niejako przez śmierć Stefaniaka, ale tym razem już juniora. A raczej ich konsekwencji, gdyż w ich wyniku Dominika straci swoją pomoc, którą zatrudniła właśnie pod nieobecność kontuzjowanej Renaty. A to dlatego, że Sonia zostanie aresztowana i niestety tak szybko nie wyjdzie na wolność! Tym bardziej, że sama przyzna się do zabicia Roberta, a dowody będą świadczyć przeciwko niej, gdyż te jej, ulegną zniszczeniu. I stąd i opieka Dominiki i Sebastiana nad Mateuszkiem w 3276 odcinku "Barw szczęścia" znacząco się wydłuży!

A ta w 3276 odcinku "Barw szczęścia" wcale nie będzie łatwa, gdyż chłopiec straszliwie będzie tęsknił za swoją matką, przez co to jemu Dominika będzie musiała poświęcić całą swoją uwagę. I przez to "Feel Good" nie będzie miała już jak zająć się lokalem, w związku z czym do gry znów wkroczy Renata, aby kelnerki nie musiały go zamykać! Szczególnie, że nie po to tak o niego walczyły, aby nawet po śmierci Stefaniak odniósł swoje zwycięstwo i doprowadził do ich upadku!

Renata nie zostawi Dominiki bez pomocy w 3276 odcinku "Barw szczęścia"!

W 3276 odcinku "Barw szczęścia" obolała Renata znów stanie za ladą "Feel Good", choć kontuzja jeszcze wciąż będzie dawać jej o sobie znać, a kelnerka będzie odczuwać silny ból. Jednak przyjaciółka Dominiki zaciśnie zęby, gotowa na wszystko, aby pomóc nie tylko jej, ale także i sobie, gdyż przecież będzie to ich wspólny biznes.

Tak samo jak i jej Marcin, który w 3276 odcinku "Barw szczęścia" w tajemnicy także pomoże Dominice i Sebastianowi, a zwłaszcza załamanemu Mateuszkowi! Zdradzamy, że Kodur zorganizuje chłopcu spotkanie z jego aresztowaną matką w trakcie przesłuchania, licząc na to, że im wszystkim ono pomoże, nie patrząc już na ewentualne konsekwencje dla siebie samego.