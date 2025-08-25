Barwy szczęścia. Dominika dowie się o przerażającym wypadku Renaty! Za szybko do niej nie wróci - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3211 po wakacjach - czwartek, 11.09.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3211 odcinku "Barw szczęścia" po wakacjach Dominika straci kolejną bliską osobę! A to dlatego, że po wyjeździe swojego męża Sebastiana (Marek Krupski) do Brazylii, zostanie już zupełnie sama i to nie tylko w domu, ale i pracy, bo i Renaty zbyt prędko w niej zobaczy!

A wszystko przez tragiczny wypadek jej przyjaciółki w górach, o którym jak podaje swiatseriali.interia.pl w 3211 odcinku "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej Bloch-Kowalska dowie się od Kodura!

Renata połamie się na stoku i wyląduje na długim zwolnieniu w 3211 odcinku "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej!

W 3211 odcinku "Barw szczęścia" po wakacjach Marcin przekaże Dominice tragiczną wiadomość o swojej ukochanej, która będzie właśnie oczekiwać na operację po koszmarnym wypadku na stoku narciarskim. A to wcale nie będzie koniec dramatu, gdyż bezpośrednio po niej Renata pójdzie na długie zwolnienie lekarskie, gdyż będzie potrzebować naprawdę sporo czasu, aby dojść do siebie.

A to w 3211 odcinku "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej będzie dla Bloch-Kowalskiej oznaczać jedno - brak pracownika, w efekcie czego zostanie w "Feel Good" zupełnie sama! I choć oczywiście zapewni Kodura, że da sobie radę, aby mu już nie dokładać, to niestety prawda okaże się zupełnie inna...

- Dasz sobie radę w bistro bez niej? - zapyta Kodur.

- No pewnie, nie przejmuj się. Tu wszystko jest pod kontrolą – zapewni go Domika, ale rzeczywistość szybko zweryfikuje jej słowa!

Dominika nie poradzi sobie sama w "Feel Good" w 3211 odcinku "Barw szczęścia" po wakacjach!

A to dlatego, że w 3211 odcinku "Barw szczęścia" po wakacjach w pojedynkę Dominika zbyt długo nie pociągnie i już pierwszego dnia zacznie mieć spore kłopoty, gdyż nie będzie się ze wszystkim wyrabiać. I wówczas zda sobie sprawę, że sama jednak nie da sobie rady i będzie musiała znaleźć kogoś do pomocy.

- Nie wyrabiam się - poskarży się Soni.

I w 3211 odcinku "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej jej wybór padnie na Sonię (Weronika Nockowska), która akurat zjawi się w "Feel Good" na szybką kawę. Oczywiście, przyjaciółka pomoże Bloch-Kowalskiej, która zaproponuje jej, aby została z nią na dłużej do czasu aż nie wróci z powrotem Renata!

- Nie mam pojęcia, na jak długo dokładne, ale zakładam, że... nie wiem... trzy miesiące? Dobra stawka, opłaci ci się - zaproponuje jej Dominika. I choć Sonia w pierwszej chwili się na to zgodzi, to jednak po chwili namysłu przyzna, iż najpierw będzie musiała spytać o zgodę Roberta (Paweł Ławrynowicz)!

- Ustaliliśmy, że nie będę pracowała - westchnie Sonia.

- Wiem, ale to wyjątkowa sytuacja. Może nie będzie miał nic przeciwko... Przekonaj go... Bardzo mi zależy. Nie chcę tu nikogo obcego... - poprosi ją Bloch-Kowalska, na co przyjaciółka obieca jej, że zrobi wszystko, aby go przekonać. I rzeczywiście tak się stanie, ale niestety obie panie szybko tego pożałują! Czy zatem Renata nie będzie mieć już do czego wracać? Przekonamy się już niebawem!