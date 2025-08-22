Barwy szczęścia. Wielki powrót Aleksa! Syn Aldony nie zjawi się bez powodu - ZDJĘCIA

Sylwia Fiutkowska
2025-08-22 10:24

To już pewne, że w nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach wróci Aleks (Hubert Wiatrowski)! I choć wydawało się, że syn Aldony (Elżbieta Romanowska) zostanie tam na dłużej, a jego miejsce na dobre zajmie Romeo (Jacek Tyszkiewicz), którego także nie zabraknie w nowym sezonie "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej, to jednak młody Grzelak zaskoczy wszystkich! Tym bardziej, że wcale nie pojawi się bez powodu, gdyż przy jego bohaterze naprawdę sporo się wydarzy, co obiecał sam aktor! A zatem, czego można będzie się spodziewać? Sprawdź, co już wiemy i zobacz to w naszej GALERII ZDJĘĆ!

Aleks wróci w nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach!

Tego nikt się nie spodziewał, że w nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach Aleks jednak wróci ze szkolnej wymiany z Londynu i znów pojawi się w rodzinie Grzelaków, gdzie jego miejsce zajął Romeo! Tym bardziej, że w nowych odcinkach "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej Włocha będzie naprawdę sporo, gdyż wciąż będzie on lawirował między Eweliną (Amelia Listwoń), a Ewą (Gabriela Ziembicka).

A Aldona i Borys (Jakub Wieczorek) będą przyglądać się temu z coraz większym niepokojem! Zwłaszcza, że sami nakryją młodych na igraszkach w swoim sklepie, co zdecydowanie im się nie spodoba! Czy aż do tego stopnia, że zdecydują się odesłać Romea i ściągnąć z powrotem Aleksa?

Romeo odejdzie wraz z powrotem syna Aldony w nowym sezonie "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej?

Wydaje się, że ten wyskok Romea w nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach aż tak nie zaważy na jego przyszłości w rodzinie Grzelaków! A to dlatego, że odcinki "Barw szczęścia" są kręcone ze sporym wyprzedzeniem, a świadkami tej sceny widzowie będą już niedługo po przerwie wakacyjnej. I pewnym jest, że Włoch jeszcze dalej będzie pośród Aldony i Borysa, a Aleks dołączy do nich zdecydowanie później, co i tak będzie sporym zaskoczeniem!

Szczególnie, że przecież pierwszy raz zabrakło go przy kręceniu nowej czołówki serialu, w której Grzelakowie wystąpili sami bez niego i bez jego następcy Romea! I może właśnie z tego względu, że w pierwszej części sezonu będą właśnie z Włochem, a następnie już z Aleksem!

Tym bardziej, że Hubert Wiatrowski sam pochwalił się na swojej relacji na Instagramie wielkim powrotem Aleksa do "Barw szczęścia", co udostępnił i oficjalny profil serialu! Aktor zamieścił wspólne zdjęcie ze swoją serialową matką i osobą z produkcji, na którym jasno zapowiedział, że jego bohater nie zjawi się bez przyczyny, bo u niego naprawdę sporo się zadzieje!

- Wielki powrót Aleksa!!! Będzie się działo, gwarantuję[email protected] @elaromanowska - napisał Hubert Wiatrowski na ich wspólnym zdjęciu.

Co wydarzy się w życiu Aleksa w nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach?

A zatem, co takiego zadzieje się w życiu Aleksa w nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach? Czy syn Aldony pod nieobecność rodziców nabroi w Londynie i będzie musiał wracać do Polski? A może dowie się o relacjach swojej byłej dziewczyny Ewy z Romeo i z tego względu zdecyduje się wrócić i zawalczyć o dawną ukochaną?

A może pójdzie jednak o Ewelinę, jego przyjaciela Witka (Witold Sosulski), z którym Romeo także się zaprzyjaźnił lub o coś zupełnie innego i to nawet nie związanym z Włochem? Tego z pewnością dowiemy się w nowym sezonie "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej, gdyż póki co jest objęte tajemnicą! Jednak już wiadomo, że emocji w tym wątku nie zabraknie i naprawdę warto będzie na niego poczekać!

