Barwy szczęścia. Wielki powrót Aleksa! Syn Aldony nie zjawi się bez powodu - ZDJĘCIA

Aleks wróci w nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach!

Tego nikt się nie spodziewał, że w nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach Aleks jednak wróci ze szkolnej wymiany z Londynu i znów pojawi się w rodzinie Grzelaków, gdzie jego miejsce zajął Romeo! Tym bardziej, że w nowych odcinkach "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej Włocha będzie naprawdę sporo, gdyż wciąż będzie on lawirował między Eweliną (Amelia Listwoń), a Ewą (Gabriela Ziembicka).

A Aldona i Borys (Jakub Wieczorek) będą przyglądać się temu z coraz większym niepokojem! Zwłaszcza, że sami nakryją młodych na igraszkach w swoim sklepie, co zdecydowanie im się nie spodoba! Czy aż do tego stopnia, że zdecydują się odesłać Romea i ściągnąć z powrotem Aleksa?

Romeo odejdzie wraz z powrotem syna Aldony w nowym sezonie "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej?

Wydaje się, że ten wyskok Romea w nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach aż tak nie zaważy na jego przyszłości w rodzinie Grzelaków! A to dlatego, że odcinki "Barw szczęścia" są kręcone ze sporym wyprzedzeniem, a świadkami tej sceny widzowie będą już niedługo po przerwie wakacyjnej. I pewnym jest, że Włoch jeszcze dalej będzie pośród Aldony i Borysa, a Aleks dołączy do nich zdecydowanie później, co i tak będzie sporym zaskoczeniem!

Szczególnie, że przecież pierwszy raz zabrakło go przy kręceniu nowej czołówki serialu, w której Grzelakowie wystąpili sami bez niego i bez jego następcy Romea! I może właśnie z tego względu, że w pierwszej części sezonu będą właśnie z Włochem, a następnie już z Aleksem!

Tym bardziej, że Hubert Wiatrowski sam pochwalił się na swojej relacji na Instagramie wielkim powrotem Aleksa do "Barw szczęścia", co udostępnił i oficjalny profil serialu! Aktor zamieścił wspólne zdjęcie ze swoją serialową matką i osobą z produkcji, na którym jasno zapowiedział, że jego bohater nie zjawi się bez przyczyny, bo u niego naprawdę sporo się zadzieje!

- Wielki powrót Aleksa!!! Będzie się działo, gwarantuję[email protected] @elaromanowska - napisał Hubert Wiatrowski na ich wspólnym zdjęciu.

Co wydarzy się w życiu Aleksa w nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach?

A zatem, co takiego zadzieje się w życiu Aleksa w nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach? Czy syn Aldony pod nieobecność rodziców nabroi w Londynie i będzie musiał wracać do Polski? A może dowie się o relacjach swojej byłej dziewczyny Ewy z Romeo i z tego względu zdecyduje się wrócić i zawalczyć o dawną ukochaną?

A może pójdzie jednak o Ewelinę, jego przyjaciela Witka (Witold Sosulski), z którym Romeo także się zaprzyjaźnił lub o coś zupełnie innego i to nawet nie związanym z Włochem? Tego z pewnością dowiemy się w nowym sezonie "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej, gdyż póki co jest objęte tajemnicą! Jednak już wiadomo, że emocji w tym wątku nie zabraknie i naprawdę warto będzie na niego poczekać!