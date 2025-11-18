Barwy szczęścia, odcinek 3276: Dramatyczne spotkanie aresztowanej Soni z Mateuszkiem. Kodur nie zostawi ich bez pomocy - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3276 - czwartek, 11.12.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3276 odcinku "Barw szczęścia" Kodur i Renata (Anna Mrozowska) włączą się w pomoc Dominice i Sebastianowi, którzy znów będą musieli zająć się Mateuszkiem, gdy trafi do nich po aresztowaniu Soni. Szczególnie, iż dla nikogo z nich nie będzie to łatwy czas, gdyż małżonkowie postanowią już nie okłamywać chłopca co do pobytu jego matki w areszcie po zabiciu Stefaniaka. Ale to nie zmieni faktu, że będzie on straszliwie za nią tęsknił.

I to sprawi, że w 3276 odcinku "Barw szczęścia" "Feel Good" zejdzie na drugi plan, gdyż Dominika będzie musiała zająć się załamanym chłopcem. Ale na szczęście, w tym przypadku będzie mogła liczyć na wsparcie Renaty, która przyśpieszy swój powrót do pracy. Mimo tego, iż jeszcze wciąż nie dojdzie do siebie po ostatniej kontuzji. Jednak nie tylko ona włączy się im do pomocy, gdyż swoje dołoży także i jej ukochany Marcin!

Kodur zorganizuje spotkanie Mateuszka i aresztowanej Soni w 3276 odcinku "Barw szczęścia"!

Tyle tylko, że on w 3276 odcinku "Barw szczęścia" będzie musiał działać w tajemnicy, gdyż w przeciwnym razie mogłoby się to skończyć dla niego nie najlepiej. Szczególnie, że nieco nagnie obowiązujące procedury właśnie dla Dominiki i Sebastiana, ale przede wszystkim najbardziej dla Mateuszka, którego matka wciąż będzie przebywać w areszcie od czasu zabicia Stefaniaka.

Mimo iż minie od tego trochę czasu. Jednak po jej przyznaniu się nie będzie innej możliwości! Szczególnie, że dowody będą świadczyć przeciwko niej, gdyż Sonia nie będzie dysponować niczym na Roberta, gdyż nagrania z ukrytej kamerki ulegną zniszczeniu. A potem będzie tylko gorzej...

W 3276 odcinku "Barw szczęścia" Marcin postanowi zorganizować spotkanie Soni i zrozpaczonego Mateuszka w trakcie przesłuchania jego matki. Kodur wpuści chłopca, gdy kobieta będzie składać "dodatkowe" wyjaśnienia i zrobi to tylko po to, aby ta dwójka mogła się zobaczyć, co dla ich obu będzie to znaczyć tyle, co wszystko. Szczególnie, że ich spotkanie będzie naprawdę poruszające.

Inspektor poniesie konsekwencje swojej decyzji w 3276 odcinku "Barw szczęścia"?

Ale czy w 3276 odcinku "Barw szczęścia" Marcin nie zapłaci za nie najwyższej ceny? Czy nie wyjdzie na jaw to, że im pomógł i nieco nagiął przepisy dla swoich przyjaciół? A nawet jeśli, to Kodur i tak nie będzie mógł zachować się inaczej. Tym bardziej, że w 3276 odcinku "Barw szczęścia" w grę wejdzie tu przecież dziecko, którego wcześniej sam tak bardzo pragnął z Renatą, w związku z czym po prostu nie będzie mógł patrzeć na jego ponowne cierpienie.