Barwy szczęścia, odcinek 3272: To odkrycie pogrąży Sonię po zabójstwie Stefaniaka! Już nawet Klemens jej nie uratuje?

"Barwy szczęścia" odcinek 3272 - piątek, 5.12.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3272 odcinku "Barw szczęścia" aresztowana Sonia znajdzie się w podbramkowej sytuacji! Mimo iż będzie już ona naprawdę zła, gdy dojdzie do jej zatrzymania po śmierci Roberta, który zginie po ich walce z nożem, gdy jego ukochana wreszcie odkryje, co robił jej z Bazylowem! A wszystko za sprawą ukrytej kamerki w ramce, którą Sonia obejrzy po kolejnym słabym dla siebie poranku, po którym już wszystko stanie się dla niej jasne!

I wówczas zszokowana Sonia od razu rzuci się Roberta z nożem, który nie przeżyje ich starcia! Stefaniak umrze, a jego ukochaną aresztuje Marcin Kodur (Oskar Stoczyński)! Matka Mateuszka (Filip Kowalewicz) spędzi noc na komisariacie, ale już następnego dnia Dominika załatwi jej wsparcie w osobie Klemensa, gdy zda sobie sprawę, że jej przyjaciółka znajdzie się w naprawdę trudnej sytuacji! Szczególnie, że nagranie z kamerki zostanie uszkodzone, a na słowa w 3272 odcinku "Barw szczęścia" nikt jej nie uwierzy!

Wyniki sekcji zwłok Stefaniaka pogrążą Sonię w 3272 odcinku "Barw szczęścia"!

Ale oczywiście, w 3272 odcinku "Barw szczęścia" Marcin ich nie zbagatelizuje i zdecyduje się przesłuchać i Bazylowa, którego winą obciąży Sonia. Kobieta wyzna komisarzowi, co zrobił jej ze zmarłym już Stefaniakiem, ale gangster się wszystkiego wyprze, a całą winą zrzuci na Roberta. Ale to wcale nie będą dobre wiadomości dla Soni! A wręcz przeciwnie!

A wszystko przez odkrycie patologa, który w 3272 odcinku "Barw szczęścia" da jasno do zrozumienia, że Sonia nie mogła działać w samoobronie przed Robertem, gdyż nie wykryje on takich śladów na ciele zmarłego. I w tej sytuacji to postawi jego ukochaną już naprawdę pod ścianą, gdyż wszystko będzie wskazywać na to, że to ona z premedytacją go zabiła!

Sonia pójdzie siedzieć za zabójstwo Roberta w 3272 odcinku "Barw szczęścia"?

Szczególnie, że zeznania Bazylowa w 3272 odcinku "Barw szczęścia" tylko w tym utwierdzą, przez co sytuacja Soni będzie już naprawdę dramatyczna! Czy zatem nie będzie już dla niej ratunku? Tym bardziej, że przecież będzie mieć już na swoim koncie wyrok za kradzież, co także nie poprawi jej sytuacji. A wręcz przeciwnie, gdyż przecież kryminalistka będzie mogła dopuścić się i zabójstwa!

Czy w 3272 odcinku "Barw szczęścia" pomoc Klemensa okaże się tutaj znikoma? Czy przyjaciółka Dominiki pójdzie siedzieć za zabójstwo? Czy Sonia znów trafi do więzienia, a Góreckiemu nie uda się temu zapobiec? Odpowiedzi na te pytania poznamy już niebawem!