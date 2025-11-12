Barwy szczęścia, odcinek 3268: Stefaniak pobije Mateuszka? Tak Sonia odkryje, co zrobił jej synowi - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3268 - poniedziałek, 1.12.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3268 odcinku "Barw szczęścia" Sonia zacznie mocno niepokoić się o Mateuszka. I to nie bez powodu, gdyż jej syn nagle gorzej się poczuje i odkąd będzie z Robertem to nie będzie pierwszy raz!

Tyle tylko, że wówczas miało to podłoże psychiczne, gdy Stefaniak najpierw zdradził mu prawdę o jego matce, która wcale nie była na żadnej Islandii tylko siedziała w więzieniu, a następnie zrobił to w przypadku Dominiki (Karolina Chapko) i Sebastiana (Marek Krupski), którzy także go w tej sprawie okłamali, mimo iż znali prawdę. I to już nieźle odcisnęło się na chłopcu, ale w 3268 odcinku "Barw szczęścia" będzie tylko gorzej!

Sonię zmartwi zły syn Mateuszka w 3268 odcinku "Barw szczęścia"!

Szczególnie, że w 3268 odcinku "Barw szczęścia" Mateuszek źle się poczuje i fizycznie, przez co Sonia zacznie mieć poważne obawy, że i jemu Robert mógł coś zrobić. Tym bardziej, że przecież na nią nie raz rzuci się z łapami. I nie inaczej będzie i teraz, gdy za sprawą Darka (Andrzej Niemyt), w końcu odkryje jak ją oszukuje w sprawie ich "romantycznych" wieczorów tylko we dwoje, a także regularnych spotkań z Bazylowem (Andrzej Szeremeta), za co znów ją pobije, a nawet wykręci rękę!

Robert znów nabije Soni kilka siniaków, których ona nie zdoła ukryć przed Dominiką! I choć przyjaciółka od razu będzie chciała wysłać ją na obdukcję, gdyż domyśli się, że ich sprawą jest właśnie Stefaniak, to ona jednak raczej tego nie zrobi i go nie wyda. I w zamian za to w 3268 odcinku "Barw szczęścia" jej ukochany rzuci się także i na jej syna?

Sonia zabierze syna na badania w 3268 odcinku "Barw szczęścia"!

Tym bardziej, że w 3268 odcinku "Barw szczęścia" Sonia już przestanie ufać Robertowi i jak tylko ten zacznie odradzać jej wizytę u lekarza z Mateuszkiem, to od razu zacznie coś podejrzewać. Szczególnie, że już przyłapie go na kłamstwie i choć finalnie mu wybaczy i da mu jeszcze jedną szansę, czym zszokuje Dominikę właśnie i ze względu na jej syna, to jednak nie będzie już tak ślepo wierzyć w każde słowo Stefaniaka i nie będzie już dawać mu się manipulować.

I oczywiście w 3268 odcinku "Barw szczęścia" postanowi sprawdzić swoje przypuszczenia, dlatego jednak zabierze syna na badania. Czy potwierdzą one najgorsze obawy Soni? Czy Stefaniak pobije i Mateuszka, o którego tak bardzo będzie się bać już nie tylko Dominika, ale także i sama jego matka? Czy pomocne okażą się tu i nagrania z ukrytej kamerki, którą wcześniej z pomocą Sebastiana (Marek Krupski), zainstaluje w mieszkaniu Roberta? Odpowiedzi na te pytania poznamy już niebawem!

