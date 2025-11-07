Barwy szczęścia, odcinek 3266: Tak Stefaniak załatwi Sonię, gdy wyjdzie na jaw jego kłamstwo z Bazylowem - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3266 - czwartek, 26.11.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3266 odcinku "Barw szczęścia" między Sonią a Stefaniakiem dojdzie do naprawdę burzliwiej kłótni, gdy w końcu za sprawą Darka (Andrzej Niemyt), ukochana Roberta zrozumie, że ten ją oszukał! A wszystko przez to, że Janicki pokaże im jasno na białym, że zeszłej nocy wcale nie byli sami tylko z Bazylowem i jego ludźmi, którzy na dodatek nieźle narozrabiają w trakcie powrotu z mieszkania Stefaniaka, w którym ponownie wykorzystają uśpioną Sonię!

I choć Robert wmówi Soni, że tego wieczora byli sami, gdy jego ukochana sama zauważy podejrzane ślady, jak po imprezie, w co początkowo naiwna ukochana mu uwierzy, to jednak nagrania z monitoringu Darka zmienią wszystko! I wówczas w 3266 odcinku "Barw szczęścia" Sonia natychmiast zażąda od Stefaniaka wyjaśnień, a ten znów posunie się do agresji...

Wściekły Stefaniak znów rzuci się na Sonię z łapami w 3266 odcinku "Barw szczęścia"!

W 3266 odcinku "Barw szczęścia" Stefaniak ponownie rzuci się na Sonię z łapami. Tym bardziej, że w tej sytuacji już nie będzie miał "polubownych" argumentów, gdyż Darek go zdemaskuje i pokaże jego ukochanej na to dowody, przez co on nie będzie miał jak się z tego wybronić. I oczywiście wtedy wybierze przemoc!

W 3266 odcinku "Barw szczęścia" wściekły Robert znów zacznie szarpać Sonię, przez co nabije jej kolejnych siniaków. Ale to nie wszystko, gdyż Stefaniak wykręci jej nawet rękę, czym przysporzy jej wiele bólu, na który sam pozostanie obojętny, gdyż będzie w takim dzikim szale, że aż nie zdoła się powstrzymać, przez co kolejny raz zrobi swojej ukochanej krzywdę.

Głupia Sonia nie doniesie na tyrana Roberta w 3266 odcinku "Barw szczęścia"!

A ta w 3266 odcinku "Barw szczęścia" nie ujdzie uwadze Dominiki, która jak tylko zobaczy ją w pracy w "Feel Good", to od razu będzie chciała wysłać ją na obdukcję! Tym bardziej, że gołym okiem dostrzeże ślady po znęcaniu się nad nią przez Roberta!

Ale zakochana w nim i naiwna Sonia w 3266 odcinku "Barw szczęścia" pewnie tego nie zrobi, gdyż nie będzie chciała wydawać go policji. Mimo iż Darek pokaże jej kolejne dowody na to, że jej ukochany ją oszukuje, bo dzięki niemu dowie się także, że Bazylow wieczorami gości u nich regularnie. Jednak nawet to nie sprawi, że doniesie ona na tego potwora lub go zostawi! A wręcz przeciwnie. Szczególnie, że całej prawdy z wykorzystywaniem jeszcze nie będzie znać...