Barwy szczęścia, odcinek 3263: Stefaniak uśpi naiwną Sonię przed kolejną nocą z Bazylowem! Znów da się nabrać na jego stały numer - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3263 - poniedziałek, 24.11.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3263 odcinku "Barw szczęścia" Stefaniak znów zorganizuje wieczór tylko we dwoje. Tym bardziej, gdy uda mu się ponownie wcisnąć Mateuszka (Filip Kowalewicz) Dominice (Karolina Chapko) i Sebastianowi (Marek Krupski), dzięki czemu już nic nie będzie mu stać na przeszkodzie. Zwłaszcza, że Bazylow już zacznie się upominać o kolejne rozliczenie długu.

Tyle tylko, że w 3263 odcinku "Barw szczęścia" Robert już otwarcie nie zaprosi go do swojego mieszkania i nie każe Soni znów dla niego gotować! A wręcz przeciwnie, gdyż znów zaaranżuje wszystko, jak przy ich pierwszej wspólnej nocy! Z tą jednak różnicą, że teraz wszystko wydarzy się już nie na mieście, a właśnie w jego lokum! Ale jak do tego dojdzie?

Stefaniak znów poda Soni alkohol z narkotykiem w 3263 odcinku "Barw szczęścia"!

Oczywiście, w 3263 odcinku "Barw szczęścia" Stefaniak będzie musiał najpierw uśpić swoją ukochaną i zrobi to w typowy dla siebie sposób! A więc przy dodaniu narkotyku do alkoholu! Zdradzamy, że Robert znów poczęstuje Sonię kolejnym trunkiem, ale tym razem będzie to już szampan, a nie "feralne" wino! Ukochany namówi ją na wspólne świętowanie kolacji przy lampce trunku z narkotykiem, na co naiwna kobieta znów da się nabrać!

Mimo iż przecież już dwukrotnie będzie czuć się po nim źle i nie będzie miała więcej pić, ale w 3263 odcinku "Barw szczęścia" ponownie da się przekonać Robertowi i sięgnie po alkohol ze wstawką, po czym znów zaśnie. I wówczas bezwzględny Bazylow znów wkroczy do akcji i ponownie w okrutny sposób ją wykorzysta i to znów nie sam!

Naiwna Sonia ponownie nie będzie niczego pamiętać w 3264 odcinku "Barw szczęścia"!

A głupia i połamana Sonia w 3264 odcinku "Barw szczęścia" ponownie nie będzie niczego świadoma, gdyż kolejny raz obudzi się z "kacem" i ogromnymi lukami w pamięci! I choć znów, tak jak za pierwszym razem, zauważy podejrzane ślady, ale tym razem już nie na ciele, a w mieszkaniu Roberta, które będzie wskazywać na porządną imprezę, a przecież rzekomo mieli tam być we dwójkę, to jednak Stefaniakowi znów uda się ją zmanipulować!

I stąd w 3264 odcinku "Barw szczęścia" po kolejnej nocy z Bazylowem i jego ludźmi, naiwna Sonia pozostanie w głębokiej niewiedzy. A co gorsza, ponownie da się podejść w dokładnie ten sam sposób, przez co efekt będzie dokładnie taki sam...