Barwy szczęścia, odcinek 3270: Stefaniak nie przestanie wydawać Soni, mimo odkrycia przez nią prawdy o Bazylowie! Nie przewidzi jednak jednego i w końcu raz na zawsze za to zapłaci

"Barwy szczęścia" odcinek 3270 - środa, 3.12.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3270 odcinku "Barw szczęścia" Sonia przeżyje ponowne déjà vu, gdy kolejnego poranka obudzi się obolała, połamana i z lukami pamięci. I co gorsza, schemat tego wszystkiego będzie znów taki sam, gdyż Robert ponownie ją uśpi, aby Bazylow mógł ją wykorzystać. Tym bardziej, że przecież Stefaniak będzie musiał wywiązać się ze swojej nowej umowy z gangsterem i dalej mu ją wydawać, aby nie musieć spłacać swojego długu wraz z odsetkami.

I to, że jego ukochana, za sprawą Darka (Andrzej Niemyt) wreszcie odkryje, że ją oszukuje nie tylko w sprawie ich "romantycznych" wieczorów tylko we dwoje, ale także i regularnych spotkań z Bazylowem, niczego nie zmieni! Szczególnie, iż Robert będzie sądził, że to będzie mogło dalej trwać, skoro naiwna Sonia i tak mu to wszystko wybaczy, tak samo jak to, że znów rzuci się na nią z pięściami. Jednak w 3270 odcinku "Barw szczęścia" mocno się zdziwi!

Sonia nagra kolejne spotkanie z Bazylowem w mieszkaniu Stefaniaka w 3270 odcinku "Barw szczęścia"!

Tym bardziej, że w 3270 odcinku "Barw szczęścia" nie doceni Soni, która mimo tego, iż faktycznie do niego wróci i da mu kolejną szansę, to jednak postanowi się zabezpieczyć. Szczególnie, że już wcale nie będzie mu ufać, gdy odkryje, że nie był z nią szczery! I oczywiście, postanowi go sprawdzić, stąd zdecyduje się poświęcić, aby odkryć całą prawdę.

Szczególnie, że w 3270 odcinku "Barw szczęścia" początkowo jeszcze nie będzie świadoma, czemu tak naprawdę Bazylow regularnie zjawia się u nich wieczorami. I z tego względu najpierw zacznie podejrzewać, że drań najpewniej wciągnął Roberta w handel narkotykami, z czego zwierzy się Dominice (Karolina Chapko)! Jednak prawda będzie zupełnie inna i to o wiele bardziej brutalna...

Zszokowana Sonia zabije Roberta w 3270 odcinku "Barw szczęścia"!

Ale w 3270 odcinku "Barw szczęścia" Sonia wreszcie ją pozna, gdy obejrzy nagranie z ukrytej kamerki, którą wcześniej z pomocą Sebastiana (Marek Krupski), zainstaluje w mieszkaniu swojego ukochanego. I dzięki temu tak ją ukryje, że tym razem to Stefaniak niczego się nie domyśli, a jego zszokowana ukochana wreszcie dowie się całej okrutnej prawdy...

I oczywiście, w 3270 odcinku "Barw szczęścia" tak tego nie zostawi, gdyż w szale chwyci za nóż i rzuci się na Roberta, którego śmiertelnie ugodzi! Stefaniak umrze i w ten sposób zapłaci najwyższą cenę za to, czego nie zaprzestał robić Soni z Bazylowem, po odkryciu przez nią prawdy!