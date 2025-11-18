Barwy szczęścia, odcinek 3274: Tego Kasia nie mogła uniknąć. Zapadnie wyrok w sprawie wypadku! - ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3274 - wtorek, 09.12.2025, o godz. 20.05 w TVP

W „Barwach szczęścia" największym przegranym w sprawie śmierci Kazimierza jest Leszek (Maciej Czerklański) - od dziecka poniewierany przez agresywnego ojca pijaka. W dzień, kiedy Kasia niefortunnie potrąciła Szymańskiego, syn odmówił kupienia mu alkoholu. Kazimierz wpadł w szał, a syn w obronie własnej odepchnął go na ścianę. Jego śmierć z rozbitą głową była przypadkowa, ale Leszek nie jest w stanie udowodnić swojej niewinności.

W „Barwach szczęścia” Natalia nie dała się wciągnąć w przegraną sprawę Szymańskiego

W „Barwach szczęścia” Kasia obiecała Krystynie Szymańskiej (Agata Pruchniewska) pomoc w sprawie Leszka. Poprosiła Natalię (Maria Dejmek), by go broniła w sądzie, ale ona się nie zgodziła. Wymówiła się konfliktem interesów – wiążącym do czasu zapadnięcia wyroku w sprawie niezachowania należytej ostrożności w czasie jazdy, mataczenia i utrudniania dochodzenia przez Górkę. Zwoleńska przyrzekła za to znaleźć Leszkowi innego adwokata.

Wyrok Kasi w 3274. odcinku serialu „Barwy szczęścia"

Ciągnąca się przez rok sprawa karna Kasi znajdzie wreszcie swój finał w sądzie. W 3274. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Górka dostanie zawiadomienie, że musi się stawić na ostatniej rozprawie dotyczącej wypadku, jaki nieumyślnie spowodowała. Z duszą na ramieniu pojedzie do sądu. Będzie się obawiać tego, co może się wydarzyć. Właśnie jej życie uczuciowe jakoś się wyklarowało, odkąd nabrała pewności, że jednak chce wyjść za mąż za Mariusza (Rafał Cieszyński). Nie może pójść do więzienia teraz, kiedy koło niego kręci się zalotna Janka (Oliwia Drożdżyk)! W finale 3274. odcinka Kasia się uspokoi, bo wyrok, jaki zapadnie, będzie wyrokiem w zawieszeniu.