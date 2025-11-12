Barwy szczęścia, odcinek 3270: Stefaniak nie będzie miał litości dla Soni. Nie przewidzi jednego i w końcu zapłaci za swoje okrucieństwo

"Barwy szczęścia" odcinek 3270 - środa, 3.12.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3270 odcinku "Barw szczęścia" Sonia przeżyje ponowne déjà vu, gdy kolejnego poranka obudzi się obolała, połamana i z lukami pamięci. I co gorsza, schemat tego wszystkiego będzie znów taki sam, gdyż Robert ponownie ją uśpi, aby Bazylow mógł ją wykorzystać. Tym bardziej, że przecież Stefaniak będzie musiał wywiązać się ze swojej nowej umowy z gangsterem i dalej mu ją wydawać, aby nie musieć spłacać swojego długu wraz z odsetkami.

I to, że jego ukochana, za sprawą Darka (Andrzej Niemyt) wreszcie odkryje, że ją oszukuje nie tylko w sprawie ich "romantycznych" wieczorów tylko we dwoje, ale także i regularnych spotkań z Bazylowem, niczego nie zmieni! Szczególnie, iż Robert będzie sądził, że to będzie mogło dalej trwać, skoro naiwna Sonia i tak mu to wszystko wybaczy, tak samo jak to, że znów rzuci się na nią z pięściami. Jednak w 3270 odcinku "Barw szczęścia" mocno się zdziwi!

Sonia nagra kolejne spotkanie z Bazylowem w mieszkaniu Stefaniaka w 3270 odcinku "Barw szczęścia"!

Tym bardziej, że w 3270 odcinku "Barw szczęścia" nie doceni Soni, która mimo tego, iż faktycznie do niego wróci i da mu kolejną szansę, to jednak postanowi się zabezpieczyć. Szczególnie, że już wcale nie będzie mu ufać, gdy odkryje, że nie był z nią szczery! I oczywiście, postanowi go sprawdzić, stąd zdecyduje się poświęcić, aby odkryć całą prawdę.

Szczególnie, że w 3270 odcinku "Barw szczęścia" początkowo jeszcze nie będzie świadoma, czemu tak naprawdę Bazylow regularnie zjawia się u nich wieczorami. I z tego względu najpierw zacznie podejrzewać, że drań najpewniej wciągnął Roberta w handel narkotykami, z czego zwierzy się Dominice (Karolina Chapko)! Jednak prawda będzie zupełnie inna i to o wiele bardziej brutalna...

Zszokowana Sonia zabije Roberta w 3270 odcinku "Barw szczęścia"!

Ale w 3270 odcinku "Barw szczęścia" Sonia wreszcie ją pozna, gdy obejrzy nagranie z ukrytej kamerki, którą wcześniej z pomocą Sebastiana (Marek Krupski), zainstaluje w mieszkaniu swojego ukochanego. I dzięki temu tak ją ukryje, że tym razem to Stefaniak niczego się nie domyśli, a jego zszokowana ukochana wreszcie dowie się całej okrutnej prawdy...

I oczywiście, w 3270 odcinku "Barw szczęścia" tak tego nie zostawi, gdyż w szale chwyci za nóż i rzuci się na Roberta, którego śmiertelnie ugodzi! Stefaniak umrze i w ten sposób zapłaci najwyższą cenę za to, czego nie zaprzestał robić Soni z Bazylowem, po odkryciu przez nią prawdy!

Barwy szczęścia ZWIASTUN. Sonia nie będzie pamiętała, co jej zrobił bandyta Bazylow Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.