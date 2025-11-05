Barwy szczęścia, odcinek 3260: Do Żabci wróci jej ukochane dziecko! Nie liczyła na to, że jeszcze zobaczy Polę - ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3260 - środa, 19.11.2025, o godz. 20.05 w TVP2
Kiedy w serialu „Barwy szczęścia" w życiu Żabci pojawiła się Pola, Ania nie sądziła, że tak bardzo ją polubi. Tym bardziej, odkąd poznała prawdę o jej ciężkiej sytuacji domowej – ojcu pijaku terroryzującym ją i mamę. Było jej szkoda dziecka, które wolało marznąć na dworze, niż wracać po szkole do domu. Marznąć i do tego zarabiać na „podróż marzeń” grą na ukulele. W końcu jej agresywny ojciec, Zbyszek, zaatakował Blondynę na osiedlu, a policja umyła ręce. Pijak był wściekły za to, że Żabcia pomagała Poli biorąc u niej lekcje gry.
Pola zniknęła w „Barwach szczęścia”
Żabcia dowiedziała się w serialu „Barwy szczęścia"od Kodura (Oskar Stoczyński), że Pola i jej mama uciekły do rodziny. Zamieszkały u cioci dziewczynki i tam miała ona pójść do szkoły. Anię rozeźliło wtedy to, że to ofiary musiały opuścić swoje mieszkanie, a nie sprawca ich nieszczęść.
Powrót Poli w 3260. odcinku serialu „Barwy szczęścia"
W 3260. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Żabcia, która już prawie – choć z wielkim żalem - pogodziła się z tym, że Pola na zawsze zniknęła z jej życia, bardzo się ucieszy. Zobaczy znowu swoją ulubienicę! Dziewczynka wróci do Warszawy i kiedy tylko znajdzie chwilę czasu, zajrzy do SezoNOVego. Wpadnie po szkole i powie, że jej ojciec alkoholik zdecydował się na leczenie i dostał od jej mamy kredyt zaufania – jeszcze jedną szansę. Dlatego postanowiły wrócić do stolicy i znowu z nim zamieszkać. Pola dołączy do klasy Emila (Artem Malaszczuk).