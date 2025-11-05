Barwy szczęścia, odcinek 3261: Obaj Kępscy zrezygnują z pracy. Tomasz już nigdy nie wróci do sklepu – ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3261 - czwartek, 20.11.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3261. odcinku "Barw szczęścia" Tomasz zauważy u Wiktora nową bluzę i dumny brat powie mu, że dostał ją od Madzi. Po tym, jak nie spodobało się jej, że wykorzystuje wspólną pracę w fundacji, by ją odzyskać, a on ją przeprosił, wszystko między nimi jakoś się ułożyło. Ale nie tylko do siebie nie wrócili, ale jeszcze będą się odtąd spotykać jeszcze rzadziej:

- Madzia postanowiła wczoraj odejść z fundacji, a ja dziś postanowiłem to samo – powie chłopak.

Tomasz odejdzie ze skateshopu w 3261. odcinku "Barw szczęścia"

W 3261. odcinku "Barw szczęścia" kiedy Tomasz dowie się od brata, że on również rezygnuje z pracy w fundacji, wcale nie będzie tym zirytowany. Zero pretensji, zero pouczania. Wręcz przeciwnie: - Szanuję, że się umiesz wycofać... Najgorsza głupota to tkwić w czymś bez sensu. Z życiowych lekcji trzeba wyciągać wnioski i iść do przodu. Ja też chcę się wycofać, skoro już przy tym jesteśmy. Kiedy to zakładaliśmy, myślałem, że to będzie taki rodzinny biznes… No wiesz: Kępski i syn.

Zaskoczony decyzją Tomka, Wiktor będzie myślał, że rezygnuje dlatego, iż okazało się, że nie jest jego synem. Zdziwi się jeszcze bardziej, kiedy brat obwieści mu, że proponuje mu kierownictwo firmy, którą zamierza przepisać na niego.

Wdzięczność Grażyny w 3261. odcinku "Barw szczęścia"

W 3261. odcinku "Barw szczęścia" Grażyna, kiedy tylko Wiktor powie jej o decyzji Tomasza i jego propozycji poprowadzenia sklepu przez ich syna, podziękuje Kępskiemu. Nazwie to nawet ojcowskim gestem, choć ich relacja, jak się okazało, jest inna.

- To zabawne, że tak mówisz… Bo gdzieś, na jakimś takim głębokim poziomie, chyba nigdy się nie przestawię na to, że jesteśmy braćmi... Wiktor zawsze będzie dla mnie trochę jak syn… - wyzna jej Tomek.

I doda, że będzie pilnował, jak Wiktor prowadzi firmę, tak, by w najbliższym czasie wszystko dobrze szło, kiedy chłopak będzie się wdrażał na swoim nowym stanowisku. Grażyna, która nieco wcześniej zda sobie sprawę, że wciąż kocha Tomasza, spojrzy na niego z wdzięcznością. A co na to wszystko Oliwka (Wiktoria Gąsiewska)? Ukochany zacznie się jej wymykać z rąk… Zawodowo zainteresuje się hotelem Bruna (Lesław Żurek). Nie tylko inwestowaniem w biznes Stańskiego, ale nawet jego przejęciem.

