Barwy szczęścia, odcinek 3225: Madzia wyczuje, że Wiktor nie jest z nią szczery. Dojdzie do konfrontacji - ZDJĘCIA

Barwy szczęścia, odcinek 3225: Madzia wyczuje, że Wiktor nie jest z nią szczery. Dojdzie do konfrontacji

Anna Kilian
Anna Kilian
2025-09-18 15:58

W 3225. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Wiktorowi (Grzegorz Kestranek) nie minie uczucie do Madzi (Natalia Sierzputowska). A ona zacznie nabierać przekonania, że jego propozycja poprowadzenia razem fundacji na rzecz pomocy ofiarom przemocy seksualnej nie była bezinteresowna. Młody Kępski będzie się zachowywał tak, jakby chciał ją odzyskać. Madzi się to nie spodoba…

„Barwy szczęścia" odcinek 3225 - środa, 01.10.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W serialu „Barwy szczęścia" Wiktor znowu wyznał Madzi miłość i powiedział jej, że się zmienił - w trudnym dla obojga czasie - kiedy zranił ich Henryk (Zbigniew Suszyński). Ona jednak nie chciała wracać do dawnej relacji, z synem – jak się okazało – jej gwałciciela. Zgodziła się za to na jego propozycję poprowadzenia fundacji na rzecz pomocy ofiarom przemocy seksualnej, by dobrze wykorzystać pieniądze pochodzące ze spadku po jego ojcu.

Madzia rozczarowana Wiktorem w 3225. odcinku serialu „Barwy szczęścia"

Trudno wyrzucić z serca miłość do kogoś tylko dlatego, że obdarowana uczuciem osoba nie może się zrewanżować tym samym. W 3225. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Wiktor wciąż będzie zakochany w Madzi. Ona natomiast będzie coraz bardziej pewna, że pracę w fundacji dostała od niego tylko dlatego, by miał ją blisko siebie i zacznie żałować swojej zgody. Kiedy młody Kępski będzie chciał się z nią umówić na rozmowę o warsztatach w fundacji, Banaś zwierzy się Oliwce (Wiktoria Gąsiewska), że trochę ma już tego dosyć:

- Bombarduje mnie wiadomościami. Mam coraz większe wątpliwości... Jemu nie chodzi o fundację, ale o to, żeby być blisko mnie (…) kwestię tych warsztatów mamy już omówioną i to we wszystkich detalach. To tylko pretekst.

Zbrowska zaproponuje jej szczerą rozmowę z Wiktorem na ten temat, ale Madzia odpowie, że taką konwersację mają już za sobą i wszystko mu wyjaśniła. Tyle że do chłopaka nic nie trafia. Oliwka stwierdzi, by – pomimo jego nachalności – nie rezygnowała z prowadzenia fundacji, bo nikt inny nie zrobi tego lepiej od niej. Magda kiwnie głową, a Wiktora odeśle z warsztatami do Grażyny (Kinga Suchan), wymawiając się pilną sprawą.

Przeprosiny Wiktora w 3225. odcinku serialu „Barwy szczęścia"

Wiktor znowu nie posłucha i w 3225. odcinku serialu „Barwy szczęścia” znienacka zapuka do Madzi tego samego dnia, z wielkim bukietem kwiatów i… przeprosinami. Dziewczyna stwierdzi, że nie musiał się fatygować, ale on zaprzeczy:

- Chciałem. Wiem, głupio pograłem. Po prostu nie myśl o mnie źle.

Trudno by się było na niego gniewać w takiej sytuacji, a kwiaty będą przepiękne…

