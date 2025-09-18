Barwy szczęścia, odcinek 3225: Madzia wyczuje, że Wiktor nie jest z nią szczery. Dojdzie do konfrontacji - ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3225 - środa, 01.10.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W serialu „Barwy szczęścia" Wiktor znowu wyznał Madzi miłość i powiedział jej, że się zmienił - w trudnym dla obojga czasie - kiedy zranił ich Henryk (Zbigniew Suszyński). Ona jednak nie chciała wracać do dawnej relacji, z synem – jak się okazało – jej gwałciciela. Zgodziła się za to na jego propozycję poprowadzenia fundacji na rzecz pomocy ofiarom przemocy seksualnej, by dobrze wykorzystać pieniądze pochodzące ze spadku po jego ojcu.

Madzia rozczarowana Wiktorem w 3225. odcinku serialu „Barwy szczęścia"

Trudno wyrzucić z serca miłość do kogoś tylko dlatego, że obdarowana uczuciem osoba nie może się zrewanżować tym samym. W 3225. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Wiktor wciąż będzie zakochany w Madzi. Ona natomiast będzie coraz bardziej pewna, że pracę w fundacji dostała od niego tylko dlatego, by miał ją blisko siebie i zacznie żałować swojej zgody. Kiedy młody Kępski będzie chciał się z nią umówić na rozmowę o warsztatach w fundacji, Banaś zwierzy się Oliwce (Wiktoria Gąsiewska), że trochę ma już tego dosyć:

- Bombarduje mnie wiadomościami. Mam coraz większe wątpliwości... Jemu nie chodzi o fundację, ale o to, żeby być blisko mnie (…) kwestię tych warsztatów mamy już omówioną i to we wszystkich detalach. To tylko pretekst.

Zbrowska zaproponuje jej szczerą rozmowę z Wiktorem na ten temat, ale Madzia odpowie, że taką konwersację mają już za sobą i wszystko mu wyjaśniła. Tyle że do chłopaka nic nie trafia. Oliwka stwierdzi, by – pomimo jego nachalności – nie rezygnowała z prowadzenia fundacji, bo nikt inny nie zrobi tego lepiej od niej. Magda kiwnie głową, a Wiktora odeśle z warsztatami do Grażyny (Kinga Suchan), wymawiając się pilną sprawą.

Przeprosiny Wiktora w 3225. odcinku serialu „Barwy szczęścia"

Wiktor znowu nie posłucha i w 3225. odcinku serialu „Barwy szczęścia” znienacka zapuka do Madzi tego samego dnia, z wielkim bukietem kwiatów i… przeprosinami. Dziewczyna stwierdzi, że nie musiał się fatygować, ale on zaprzeczy:

- Chciałem. Wiem, głupio pograłem. Po prostu nie myśl o mnie źle.

Trudno by się było na niego gniewać w takiej sytuacji, a kwiaty będą przepiękne…

Cytaty za: Swiatseriali.interia.pl

