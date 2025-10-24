Barwy szczęścia, odcinek 3251: Cezary będzie chciał sprzedać stadninę za plecami Józefiny. Wpadnie w szał, kiedy pozna jego plany – ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3251 - czwartek, 6.11.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Nad Cezarym zbierają się czarne chmury. Radość z wytropienia Andrzeja i doprowadzenia go w ręce policji zostanie przyćmiona strachem o to, że sam wyląduje za kratkami. W 3249. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Natalia (Maria Dejmek) uświadomi mu, że razem z Celiną (Orina Krajewska) popełnili poważne przestępstwo i Marcin może być już bardzo blisko znalezienia dowodów przeciw nim. Do tego pokłóci się z Józefiną o stadninę...

Na ostrzu noża o stadninę w „Barwach szczęścia”

Cezary znów zainteresował się stadniną dopiero wtedy, gdy dowiedział się o planowanej przez matkę sprzedaży najlepszego konia w całej stadninie – klaczy Robusty. Jego ciekawość doprowadziła w serialu „Barwy szczęścia” wykończoną stresem Józefinę do szału. Nie pozostawiła na nim suchej nitki za to, że zostawił ją z ich rodzinnym biznesem całkiem samą. Dżo odmówiła mu nawet prawa do krytykowania jej - za to, że nigdy go nie ma w stadninie.

Tajne plany Cezarego w 3251. odcinku serialu „Barwy szczęścia”

W 3251. odcinku serialu „Barwy szczęścia” konflikt Józefiny i Cezarego dotyczący stadniny zaostrzy się. Trudno odmówić jej racji, kiedy złości się na syna krytykującego jej desperackie kroki ocalenia reszty majątku, podczas gdy on w ogóle nie interesował się wcześniej ich końmi. A teraz jeszcze Rawiczowa odkryje ze zgrozą, że syn za jej plecami rozgląda się za ewentualnym kupcem jej ukochanego biznesu! Nie zdradzając się przed nią ani słówkiem… To będzie dla Dżo cios. Nie oszczędzi Cezarego – ostro zmyje mu głowę, w swoim stylu. Dlaczego Rawicz w ogóle myśli o sprzedaży stadniny? Czyżby wydatki na akcję sprowadzenia Zastoi do Polski tak mocno nadszarpnęły jego finansowe zasoby?