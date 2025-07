Barwy szczęścia. Cezary przełknie gorzką pigułkę. Zostawił Józefinę samą i teraz ona go odsunie - ZDJĘCIA

We wrześniu Józefina oskarży Sofię w „Barwach szczęścia” we wrześniu

Planowana przez Józefinę sprzedaż Robusty znowu pokaże, że Sofia (Valeri Gouliaeva) ma u niej ograniczony kredyt zaufania, pomimo tego, że bez wahania zgodziła się jej pomóc w nowych odcinkach serialu „Barwy szczęścia”. Mastalerz doniesie Cezaremu o transakcji, a Dżo od razu oskarży o niedotrzymanie tajemnicy mamę Czarka (Tadeusz Łaczkowski).

Cezary poróżni się z Józefiną o stadninę w „Barwach szczęścia”

Tego samego dnia w serialu „Barwy szczęścia” Cezary będzie chciał dowiedzieć się od matki, co sprawiło, że wybrała do sprzedaży najlepszego konia w całej stadninie. Ale jego pytania tylko ją rozjuszą. Rozpocznie festiwal sarkazmu bijącego celnie w jego, ciągnący się już od dawna, brak zainteresowania rodzinnym biznesem. Rawicz nieudolnie będzie się tłumaczył, kompletnie nieprzekonująco. Józefina słusznie zauważy, że jej syn „pracuje dla obcych” i nawet nie wizytuje stadniny, a ona zarządza nią całkiem sama. Cezary postara się ją udobruchać komplementując sposób, w jaki ją prowadzi, ale do beczki miodu doda łyżkę dziegciu wypominając jej, że teraz ją „wyprzedaje za bezcen”. Dżo odpowie mu ostro:

- Gdybyś był na miejscu, to miałbyś prawo mnie krytykować. I nie potrzebuję twojej pomocy.

Matka, wściekła, rozłączy się bez pożegnania.

Cezary uratuje Józefinę od śmierci w nowym sezonie „Barw szczęścia”

W kolejnym sezonie „Barw szczęścia” przygnębiona Józefina zdecyduje się na samobójstwo. Przed zażyciem dużej dawki tabletek nasennych zostawi Cezaremu list, w którym go poprosi, by dbał o rodzinę. Rawicz przyjedzie do jej domu w ostatniej chwili. Stan matki przerazi go na tyle, by podjąć decyzję o powrocie do rezydencji na dłużej.

