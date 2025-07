Barwy szczęścia. Józefina znowu oskarży Sofię. Nie uniknie jej gniewu nawet w Londynie - ZDJĘCIA

Sofia pomoże Józefinie w nowym sezonie „Barw szczęścia”

Po wakacjach w serialu „Barwy szczęścia” Józefina będzie zachodzić w głowę, skąd wziąć pieniądze na spłatę pięciu milionów kredytu w banku. Każdego miesiąca musi zdobyć 40 tysięcy złotych na kolejną ratę - miał je spłacać Andrzej (Leon Charewicz). Dżo poprosi o pomoc mieszkającą w Londynie Sofię. Ma ona nawiązać kontakt ze szkockim hodowcą koni, kiedyś zainteresowanym kupnem klaczy Robusty. Sprzedaż ma być zrealizowana z dużym upustem. I dlatego Sofia ma trzymać język za zębami. Pod żadnym pozorem nie zdradzić się z tym sekretem przed Cezarym.

Sofia znowu na cenzurowanym w „Barwach szczęścia” we wrześniu

Pomimo znakomitych relacji z Sofią nowe odcinki serialu „Barwy szczęścia” pokażą, że jeżeli tylko Józefina może kogoś o coś podejrzewać, to pierwsza w kolejce do obwiniania jest właśnie ona. Sprzedaż cennej Robusty przestanie być tajemnicą, bo mastalerz powiadomi Cezarego o planowanej transakcji. Zdenerwowany Rawicz zadzwoni do matki z pretensjami. A ona od razu się nasroży:

- A dlaczego nie? Już ci donieśli... Kto? Sofia? A może nasz pan Mastalerz-długi język?

Syn nie zdradzi, kto puścił parę z ust. Nie pokaże też rozczarowania, że Dżo chce z miejsca oskarżyć matkę jego synka.

Małgorzata również pomoże Józefinie po przerwie wakacyjnej w „Barwach szczęścia”

W nowych odcinkach „Barw szczęścia” z pomocą Józefinie pospieszy też Małgorzata (Adrianna Biedrzyńska), chcąca się zrehabilitować za to, że przedstawiła jej Andrzeja i zrobiła wszystko, by byli razem. Zwoleńska wejdzie do rezydencji Dżo pomimo tego, że nie będzie chciała jej widzieć. Przypomni jej, że są rodziną.

