Barwy szczęścia, odcinek 3249: Natalia oskarży Cezarego o przestępstwo! Przyzna się do zlecenia porwania Andrzeja - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3249 - wtorek, 4.11.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Zatrzymanie oszusta Andrzeja w 3249 odcinku "Barw szczęścia" trafi na czołówki serwisu plotkarskiego "Szoku" i tak Natalia dowie się, że Zastoja, który oszukał i okradł jej teściową Józefinę Rawiczową (Elżbieta Jarosik), siedzi już za kratkami! Z doniesień medialnych będzie wynikało, że poszukiwany Andrzej padł ofiarą porwania w Dubaju, że do Polski sprowadziła go jakaś kobieta i wskutek prowokacji trafił w ręce policji.

Tak Cezary w 3249 odcinku "Barw szczęścia" przyzna się do zlecenia porwania Andrzeja

Dla Natalii w 3249 odcinku "Barw szczęścia" stanie się jasne, że Cezary miał w tym spory udział, że wie na temat tego porwania znacznie więcej niż żądni sensacji dziennikarze "Szoku". Początkowo Rawicz wykręci się od odpowiedzi, lecz Natalia nie da się tak łatwo oszukać.

- To ty zleciłeś to porwanie! - zarzuci mężowi Natalia. - Nikt się nie dowie, że brałem w tym udział! - zapewni ją Cezary. - Skoro ja na to wpadłam, to na pewno wpadnie na ten trop policja! O ile już cię nie śledzą! - Po co się nakręcasz? Panika nam teraz nic nie da! - Nie mogę uwierzyć, że podjąłeś takie ryzyko! - Miałem czekać bezczynnie na ekstradycję? - Tak! Miałeś czekać aż sprowadzą go do kraju legalnie! - I pozwolić mu uciec! Sama mówiłaś, że sprowadzenie go będzie bardzo trudne, więc zadziałałem! - potwierdzi Rawicz.

Cezary i Celina obserwowani przez Kodura w 3249 odcinku "Barw szczęścia"

Między małżonkami wywiąże się kłótnia, podczas której w 3249 odcinku "Barw szczęścia" Natalia zarzuci Cezaremu, że naraził na ogromne ryzyko całą ich rodzinę, że teraz to on może trafić do więzienia, bo dopuścił się przestępstwa. Jakby tego było mało, Rawicza i Celinę (Orina Krajewska) będzie obserwował komisarz Marcin Kodur (Oskar Stoczyński), który spróbuje znaleźć dowód na to, że to syn Rawiczowej razem z tajną agentką porwali Andrzeja i przemyci go najpierw do Włoch, a potem do Polski!

Natalia oskarży Cezarego o przestępstwo w 3249 odcinku "Barw szczęścia"

Po spotkaniu z Kodurem w parku w 3249 odcinku "Barw szczęścia" Cezary bezskutecznie będzie uspokajał Natalię, że policjant nic na nich nie ma, że Celina zniszczyła wszystkie dowody i ślady mogące ją powiązać z porwaniem Andrzeja. Prawnika oskarży męża o przestępstwo!