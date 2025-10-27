Barwy szczęścia, odcinek 3251: Tylko tak Józefina uniknie bankructwa? Znajdzie sposób, by spłacić długi

Agnieszka Pyź
2025-10-27 12:06

W 3251 odcinku serialu "Barwy szczęścia" kłopoty finansowe Józefiny (Elżbieta Jarosik) wcale się nie skończą. Aresztowanie oszusta Andrzeja (Leon Charewicz) nie oznacza bowiem, że odzyska to, co jej ukradł fałszywy narzeczony! Bank nie odpuści też Rawiczowej spłaty kolejnej raty kredytu na 5 milionów złotych. Jak zatem Józefina odbije się od dna i uniknie bankructwa? Okradziona seniorka w 3251 odcinku "Barw szczęścia' wpadnie na pomysł, jak dzięki stadninie zacząć spłacać długi. Będzie też wiązała spore nadzieje z Celiną (Orina Krajewska), że odzyska cenne obrazy, które wykradł z jej domu Zastoja! Poznaj szczegóły.

"Barwy szczęścia" odcinek 3251 - czwartek, 6.11.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Józefina nie podda się i w 3251 odcinku "Barw szczęścia" obmyśli sposób, jak wyjść z gigantycznych długów, w które wpędził ją Andrzej Zastoja, spłacić kolejne raty kredytu zaciągniętego na 5 milionów złotych na "rodowy" pałacyk, który oszust zdążył już sprzedać. Jedynym źródłem dochodu Rawiczowej będzie rodzinna stadnina, hodowla rasowych koni, które są czempionami na międzynarodowych wystawach. Nie będzie więc wchodziła w grę sprzedać stadniny, którą zaplanuje Cezary (Marcel Opaliński). 

Zadłużona Józefina w 3251 odcinku "Barw szczęścia" rozkręci nowy biznes?

Skąd zatem Józefina weźmie pieniądze, żeby spłacić kredyt? W 3251 odcinku "Barw szczęścia" poinformuje syna, że oprócz sprzedaży kolejnej cennej klaczy klaczy, podniesienie też ceny za lekcje jazdy konnej. A poza tym wpadnie na pomysł nowego biznesu! Szkółki jeździeckiej dla uczniów ze szkół podstawowych i średnich. Skoro lekcje, które odbywały się dla klasy Emilki (Jessica Frankiewicz) cieszyły się taką popularnością, to Józefina postanowi iść o krok dalej. 

Cezary w 3251 odcinku "Barw szczęścia" przypomni Józefinie, że nie ma z czego spłacać rat kredytu 

Nie tylko Cezary, ale także Natalia w 3251 odcinku "Barw szczęścia" sprowadzą Józefinę na ziemię, że lekcje dla szkół nie od razu przyniosą jej pewny i stały dochód. 

- Na to mam właśnie pomysł. Oferta dla szkół. U Emilki pół klasy było zainteresowane lekcjami - wyjaśni Józefina, cytowana przez światseriali.interia.pl.

- Bo dawałaś je za darmo. - zauważy Cezary. 

- A bank nie wstrzyma spłaty rat. W tym miesiącu możemy dołożyć ci dziesięć tysięcy, ale co miesiąc nie damy rady... - doda Rawicz. 

- Nie przyszłam tu po jałmużnę! - oburzy się Józefina. - Nie poddam się. Między nami mówiąc, wiążę spore nadzieje z Celiną, że odzyska moje obrazy...

Czy w 3251 odcinku "Barw szczęścia" Celina odzyska, to co Andrzej ukradł Józefinie?

Jeszcze w 3251 odcinku "Barw szczęścia" Cezary spotka się z Celiną, którą wypyta, na jakim etapie są poszukiwania skradzionych przez Andrzeja cennych dzieł sztuki i rodowej biżuterii Józefiny. Na szczęście Celinie uda się trafić na ślad łupów oszusta. 

Barwy szczęścia, odcinek 3251: Tylko tak Józefina uniknie bankructwa? Znajdzie sposób, by spłacić długi
