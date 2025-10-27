Barwy szczęścia, odcinek 3251: Tylko tak Józefina uniknie bankructwa? Znajdzie sposób, by spłacić długi

"Barwy szczęścia" odcinek 3251 - czwartek, 6.11.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Józefina nie podda się i w 3251 odcinku "Barw szczęścia" obmyśli sposób, jak wyjść z gigantycznych długów, w które wpędził ją Andrzej Zastoja, spłacić kolejne raty kredytu zaciągniętego na 5 milionów złotych na "rodowy" pałacyk, który oszust zdążył już sprzedać. Jedynym źródłem dochodu Rawiczowej będzie rodzinna stadnina, hodowla rasowych koni, które są czempionami na międzynarodowych wystawach. Nie będzie więc wchodziła w grę sprzedać stadniny, którą zaplanuje Cezary (Marcel Opaliński).

Zadłużona Józefina w 3251 odcinku "Barw szczęścia" rozkręci nowy biznes?

Skąd zatem Józefina weźmie pieniądze, żeby spłacić kredyt? W 3251 odcinku "Barw szczęścia" poinformuje syna, że oprócz sprzedaży kolejnej cennej klaczy klaczy, podniesienie też ceny za lekcje jazdy konnej. A poza tym wpadnie na pomysł nowego biznesu! Szkółki jeździeckiej dla uczniów ze szkół podstawowych i średnich. Skoro lekcje, które odbywały się dla klasy Emilki (Jessica Frankiewicz) cieszyły się taką popularnością, to Józefina postanowi iść o krok dalej.

Cezary w 3251 odcinku "Barw szczęścia" przypomni Józefinie, że nie ma z czego spłacać rat kredytu

Nie tylko Cezary, ale także Natalia w 3251 odcinku "Barw szczęścia" sprowadzą Józefinę na ziemię, że lekcje dla szkół nie od razu przyniosą jej pewny i stały dochód.

- Na to mam właśnie pomysł. Oferta dla szkół. U Emilki pół klasy było zainteresowane lekcjami - wyjaśni Józefina, cytowana przez światseriali.interia.pl. - Bo dawałaś je za darmo. - zauważy Cezary. - A bank nie wstrzyma spłaty rat. W tym miesiącu możemy dołożyć ci dziesięć tysięcy, ale co miesiąc nie damy rady... - doda Rawicz. - Nie przyszłam tu po jałmużnę! - oburzy się Józefina. - Nie poddam się. Między nami mówiąc, wiążę spore nadzieje z Celiną, że odzyska moje obrazy...

Czy w 3251 odcinku "Barw szczęścia" Celina odzyska, to co Andrzej ukradł Józefinie?

Jeszcze w 3251 odcinku "Barw szczęścia" Cezary spotka się z Celiną, którą wypyta, na jakim etapie są poszukiwania skradzionych przez Andrzeja cennych dzieł sztuki i rodowej biżuterii Józefiny. Na szczęście Celinie uda się trafić na ślad łupów oszusta.