Barwy szczęścia, odcinek 3251: Józefina odkryje, że Cezary chce sprzedać stadninę! Oskarży syna o zdradę

"Barwy szczęścia" odcinek 3251 - czwartek, 6.11.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Sprzedaż stadniny Rawiczów w 3251 odcinku "Barw szczęścia" doprowadzi do konfliktu Józefiny z Cezarym? Na to wygląda, że oboje będą mieli zupełne inne wizje tego, jak seniorka rodu mogłaby wyjść z długów, spłacić w banku kredyt na 5 milionów złotych, który zaciągnęła za namową oszusta Andrzeja (Leon Charewicz)! Nawet po aresztowaniu fałszywego narzeczonego Józefina nie odzyska nawet części skradzionego majątku, rodowej biżuterii, antyków i cennych obrazów. Wyciągnie pieniędzy od Andrzeja potrwa latami, a bank będzie się domagał wpłaty kolejnych rat kredytu.

Cezary znajdzie kupca na stadninę Józefiny w 3251 odcinku "Barw szczęścia"?

Z tego powodu w 3251 odcinku "Barw szczęścia" Cezary, w tajemnicy przed matką, zacznie negocjować z bogatymi hodowcami koni kupno jej stadniny. Jak podaje światseriali.interia.pl, kiedy Józefina odkryje, że syn działa bez jej zgody, zjawi się w jego domu i oskarży o zdradę. Rawiczowa nie pozwoli na to, żeby Cezary rozporządzał jej majątkiem, a raczej tym, co jeszcze z jego zostało.

Rawiczowa nie zgodzi się na sprzedaż stadniny w 3251 odcinku "Barw szczęścia"

- Dobrze wiesz, że mam świętą zasadę w życiu: nic o mnie beze mnie. Ty ją podeptałeś bez pardonu! - rzuci wściekła Józefina i wytknie synowi, że chce ją skompromitować wśród wpływowych hodowców koni. - Jak ja im spojrzę w oczy? Jak odbuduję swoją pozycję? Będę w "środowisku" postrzegana jako niedołężna staruszka pozbawiona władz umysłowych! Najpierw omamiona przez oszusta matrymonialnego, teraz we wszystkim wyręczana przez syna! - Mamo, nie dramatyzuj - uspokoi ją Cezary.

Czy Józefina z serialu "Barwy szczęścia" odzyska to, co jej ukradł oszust Andrzej?

Podczas kłótni z Cezarym w 3251 odcinku "Barw szczęścia" Rawiczowa postawi sprawę jasno - rodzinna stadnina nigdy nie będzie wystawiona na sprzedaż. Józefina zapewni, że znajdzie inny sposób, by wybrnąć z kłopotów finansowych, uniknąć bankructwa. Nie straci nadziei, że odzyska to, co jej ukradł Andrzej, ale szanse na to, że bank odpuści jej spłatę kredytu będą w zasadzie żadne. Poprosi syna, żeby skontaktował się w jej imieniu z Celiną (Orina Krajewska) i wypytał ją, na jakim etapie są poszukiwania skradzionych jej przez Andrzeja dzieł sztuki i biżuterii.