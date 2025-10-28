Barwy szczęścia, odcinek 3245: Aresztowany Andrzej zakpi z policji. Zgłosi, że padł ofiarą porwania, ale Kodur go wyśmieje - ZDJĘCIA

- Chcę złożyć oficjalne zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa...

- Chce pan donieść na samego siebie? - zakpi Majak.

- Nie, to ja jestem stroną poszkodowaną!

- A jaki sposób? - dopyta Kodur.

- Jestem ofiarą porwania! Zostałem uprowadzony i siłą przywieziony do Polski. Co? Nie wierzycie mi?

- Szczerze mówiąc nie bardzo. Wszystko wskazuje na to, że wrócił pan do kraju samodzielnie - stwierdzi komisarz policji.

- W czerwonym busie wróciłem, a wcześniej na jakimś statku mnie trzymali w ładowni w ciemnicy... Akcją dowodziła kobieta!

- W to ostatnie jestem w stanie uwierzyć, bo do akcji z kobietami ma pan wyjątkowe skłonności - zadrwi Kodur.

- Tylko że zazwyczaj to one były ofiarami, nie pan - dorzuci Majak.

- To była kobieta! Wysoka, szczupła, twarzy nie widziałem, bo była w kominiarce! Miała pomocników. Mówili po arabsku i włosku, a ona też z kimś po polsku!

- A, czyli poliglotka? - Kodur już nie wytrzyma i zacznie się śmiać z Andrzeja.

-To brzmi jak tani film sensacyjny... - przyzna Majak.