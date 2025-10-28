Barwy szczęścia, odcinek 3247: Weronika pogodzi się z Błażejem. Wybaczy mu, kiedy wyjdzie na jaw, dlaczego okłamał Kornela – ZDJĘCIA

W 3247. odcinku serialu „Barwy szczęścia" zgnębiony milczeniem Weroniki (Maria Świłpa) Błażej (Piotr Ligienza) będzie bezskutecznie starał się z nią porozmawiać. Ale Werka będzie go unikać, a nawet się od niego wyprowadzi – wszystko z powodu kulisów zwolnienia Łukasza (Michał Rolnicki). Ciesielska będzie przekonana, że jej ukochany to łajdak, ale zmieni zdanie, kiedy dowie się, jak było naprawdę…

„Barwy szczęścia" ostatni odcinek 3247 - piątek, 31.10.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W „Barwach szczęścia" Błażej wyśledził Łukasza z Celiną (Orina Krajewska) i Andrzejem (Leon Charewicz) i zrobił im z ukrycia zdjęcia. Sadowski powie w 3245. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Kornelowi (Jakub Bohosiewicz), że nie zna żadnych szczegółów tej sprawy i nie zgodzi się na publikację materiału o Zastoi-Modelskim. Jezierski go zwolni.

Wściekły Kornel w 3247. odcinku serialu „Barwy szczęścia"

Weronika odsunie się od Błażeja, kiedy Kornel zwolni Łukasza z pracy. Uwierzy w to, że jej ukochany maczał w tym palce. Zrobienie mu zdjęć po kryjomu uzna za niewybaczalne. W 3247. odcinku serialu „Barwy szczęścia" jej wątpliwości rozwieje artykuł Modrzyckiego na temat aresztowania Andrzeja, jaki ukaże się w „Szoku”. Werka uzna, że Sadowski miał ważne powody nie chcąc go publikować, a Błażej zrobił to dla własnej chwały i jego kosztem. Kiedy zadzwoni do Łukasza, on, ku jej zaskoczeniu, weźmie go w obronę i powie, że zadziałał dla dobra gazety, bo to świetny dziennikarz… W redakcji Kornel będzie wściekły, ponieważ artykuł pójdzie jednak bez owych rewelacyjnych zdjęć, jakie z ukrycia zrobił Modrzycki. Ale on wytłumaczy Jezierskiemu, że nie mógł ich wykorzystać, bo Sadowski usunął kartę pamięci z aparatu, zanim opuścił „Szok”.

Weronika przekona się, jaki naprawdę jest Błażej w 3247. odcinku serialu „Barwy szczęścia"

W 3247. odcinku serialu „Barwy szczęścia", kiedy Weronika wreszcie zjawi się w redakcji, rzuci Błażejowi klucze od jego domu na biurko. I wtedy wreszcie znajdzie się okazja, by mógł jej wszystko wytłumaczyć. Pokaże jej na tablecie wszystkie zdjęcia, jakie zrobił Celinie i Łukaszowi, kiedy wydobywają Andrzeja z bagażnika. Werka będzie zdumiona:

- Miałeś takie zdjęcia i ich nie puściłeś?!

- Po co? Żeby go pogrążyć? Tematu nie mogłem odpuścić, ale Łukasza nie wkopałem. Właśnie to próbowałem ci wyjaśnić.

- Nie mogłeś tak od razu, otwartym tekstem, jak człowiek?

- Powinienem był.

Wieczorem Weronika ponownie zjawi się w domu Błażeja z torbą podróżną.

Barwy szczęścia, odcinek 3247. Błażej (Piotr Ligienza), Weronika (Maria Świłpa)
