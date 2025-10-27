Barwy szczęścia, odcinek 3262: Tylko tragedia może przerwać cierpienie Soni? Robert z Bazylowem nie przestaną jej krzywdzić – ZDJĘCIA

Anna Kilian
2025-10-27 22:37

W 3262. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Sonia (Weronika Nockowska) znajdzie się w zaklętym kręgu brutalnej i okrutnej przemocy. Zredukowana do przedmiotu będącego walutą wymienianą między Stefaniakiem (Paweł Ławrynowicz) a Bazylowem (Andrzej Szeremeta), wciąż nie będzie wiedzieć, co właściwie sprawia, że czuje się źle i coraz gorzej. Ten krąg przerwie chyba tylko jakieś bardzo dramatyczne wydarzenie…

„Barwy szczęścia" odcinek 3262 - piątek, 21.11.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3249. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Bazylow zaproponuje Stefaniakowi spłatę odsetków od długu nie pieniędzmi, ale… nieprzytomną Sonią. Robert znowu chętnie się zgodzi, a jej każe przygotować kolację dla bandyty. Mateuszek (Filip Kowalewicz) prześpi noc u Dominiki (Karolina Chapko) i Sebastiana (Marek Krupski).

Stefaniak zawrze układ z Bazylowem w 3250. odcinku serialu „Barwy szczęścia”

W 3250. odcinku serialu „Barwy szczęścia” znowu dojdzie do gwałtu na Soni, która następnego dnia będzie oszołomiona i obolała, ale znów – dzięki podanym jej przez Stefaniaka narkotykom – nic nie będzie pamiętać. Bazylow będzie miał propozycję nie do odrzucenia – odtąd Robert ma mu użyczać jej ciała, kiedy tego od niego zażąda. I tak się stanie.

Sonia w zaklętym kręgu przemocy w 3262. odcinku serialu „Barwy szczęścia”

Niestety, wydaje się, że nic nie jest w stanie przerwać błędnego koła przemocy, w jakie wpadła Sonia… Być może stanie się tak tylko w rezultacie tragedii, która położy kres jej gehennie. W 3262. odcinku serialu „Barwy szczęścia” rozochocony Bazylow wymusi na uległym wobec niego Stefaniaku kolejny gwałt na jego „partnerce”. A Robert wyegzekwuje jego żądania na Soni – niczym w jakiejś piramidzie zależności i brutalnej siły, gdzie ona zajmuje najsłabszą pozycję. Stefaniak znowu zagra wobec niej romantyka, który nie marzy o niczym innym, jak tylko o specjalnym wieczorze tylko dla niej. I znów ją odurzy. A Mateuszek ponownie wyląduje u Kowalskich. Może chłopiec powie im coś, co da im do myślenia i po nitce do kłębka dojdą do tego, co dzieje się za zamkniętymi drzwiami mieszkania wynajmowanego przez Roberta…?

Barwy szczęścia, odcinek 3262. Sonia (Weronika Nockowska), Stefaniak (Paweł Ławrynowicz), Bazylow (Andrzej Szeremeta)
