Barwy szczęścia, odcinek 3237: Koniec złudzeń Soni. Po tym, co zrobi brutalny Stefaniak, zrozumie fałsz swojego związku – ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3237 - piątek, 17.10.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W „Barwach szczęścia” Sonia ubłagała Dominikę, by utrzymywała przed Mateuszem wersję o jej pracy w Islandii, by syn chociaż do niej i Sebastiana nie stracił zaufania.

Koniec przyjaźni Mateusza z Kowalskimi w 3237. odcinku serialu „Barwy szczęścia”

W 3237. odcinku serialu „Barwy szczęścia” pierwsze spotkanie Sebastiana z Mateuszem po powrocie z Brazylii okaże się porażką. Ku zdziwieniu Kowalskiego chłopiec ledwie będzie chciał na niego patrzeć i nie będzie chciał z nim rozmawiać. Nie zainteresuje go też prezent – duże pudełko pięknie rzeźbionych szachów. Dziecko nie będzie też chciało przenocować u Kowalskich. Po powrocie do domu Sonia wypyta go delikatnie o powody takiego zachowania, a Mateusz wykrzyczy, że Dominika i Sebastian to kłamcy, którzy od początku wiedzieli, że siedziała w więzieniu i nie chce ich więcej widzieć.

W 3237. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Sonia pojmie, że ona i Mateusz nic nie znaczą dla Stefaniaka

W 3237. odcinku serialu „Barwy szczęścia” przerażona i poruszona Sonia zażąda od Stefaniaka wyjaśnienia, dlaczego powiedział Mateuszowi, że Dominika i Sebastian wiedzieli od początku o jej odsiadce.

- Mnie wsypałeś, trudno. Ale oni mieli zostać kryci! – krzyknie rozżalona.

Robert się wścieknie i zupełnie zbagatelizuje jej wymówki. Każe jej „przestać nudzić”.

- Nie rozumiesz, że to chodzi o Mateusza? On potrzebował mieć jedną osobę, jedną, której będzie mógł szczerze zaufać!

- No i ma – ciebie. Więc się staraj, a mnie daj spokój!

- Wiedziałeś, jak mi na tym zależy! – nie odpuści Sonia.

- Wychowuj Mateusza, a nie mnie! Daj mi spokój! – Robert odepchnie ją bardzo mocno, z odrazą i pogardą, a Sonia zatoczy się na kanapę.

Rozpłacze się z bezsilności, bo zrozumie, że tylko łudziła się, iż w Stefaniaku znajdzie oparcie dla siebie i syna. To wszystko była mrzonka, a jej związek to czysty fałsz!