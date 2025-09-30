Barwy szczęścia, odcinek 3234: Złodziej Romeo zdradzi Grzelakom szokującą prawdę o sobie! Pozwolą mu jednak zostać, bo nie będzie miał już dokąd wracać - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3234 - wtorek, 14.10.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3234 odcinku "Barw szczęścia" Aldona wciąż nie będzie mogła dojść do siebie po wstrząsającej informacji o tym, że to Romeo jest złodziejem! Zdradzamy, że Bianchi sam przyzna się Grzelakowej do kradzieży w ich sklepie, tuż po tym, jak uda mu się zarobić pieniądze na sprzedaży ciuchów i oddać dług jej mężowi. Włoch postanowi wypełnić ultimatum, postawione mu wcześniej przez Grzelaka i wraz z oddaniem wszystkiego, co im zabrał, także i się do tego przyznać.

Tyle tylko, że ani on, ani Borys w 3234 odcinku "Barw szczęścia" nie będą się spodziewać aż takiej reakcji Aldony, która zażąda natychmiastowego opuszczenia Polski przez oszusta! I choć Borys spróbuje nakłonić swoją żonę do zmiany zdania, gdyż zrobi mu się go żal, tym bardziej, że jednak spełni postawiony przez niego warunek, to jednak Grzelakowa pozostanie nieugięta! I już z samego rana przekaże Włochowi swoją decyzję!

- Rozmawiałam z firmą, która organizuje te wymiany. Przykro mi bardzo, ale to koniec twojej przygody w Polsce... Bardzo mnie zawiodłeś. I dlatego musisz wracać do domu - zakomunikuje mu Aldona.

Romeo wyzna Grzelakom, że nie ma domu we Włoszech w 3234 odcinku "Barw szczęścia"!

I te słowa w 3234 odcinku "Barw szczęścia" ogromnie zabolą Romea! Szczególnie, że Włoch nie będzie miał do czego wracać i w końcu zdecyduje się to wyznać Grzelakom, czym ogromnie ich zaskoczy i sprawi, że już oboje spojrzą na niego zupełnie innym okiem!

- Ja nie mam domu - przyzna im Romeo z trudem powstrzymując łzy.

- Ale gdzieś przecież mieszkacie, prawda? - zainteresuje się Grzelakowa, gdy Włoch doda, że jego rodzice jakiś czas temu stracili pracę, a że mieli pozaciągane kredyty, to bank zabrał im dom!

- Jak jest ciepło, to w namiocie. Mamy na szczęście dosyć łagodne zimy. Ale jak jest potrzeba, to różnie. U znajomych albo w noclegowni - wyjaśni Bianchi, po czym doda, że wyjazd do Polski był dla niego jedyną szansą na normalne życie i prawdziwy dom...

I choć w 3234 odcinku "Barw szczęścia" już i Aldonie zrobi się żal chłopaka, to jednak postanowi sprawdzić, czy to, co mówi faktycznie jest prawdą. Tym bardziej, że przecież wcześniej o niczym im nie powiedział, a zdarzało mu się już nie tylko kraść, ale i kłamać, przez co Grzelakowa postanowi mieć pewność. I taką zyska, gdyż okaże się, że tym razem Romeo powiedział prawdę!

- Jednak nie kłamał - powie Borysowi, po czym doda, że organizator wymiany nie miał pojęcia o tym, że Romeo jest bezdomny i to nie bez przyczyny - Jego matka bała się, że to mogłoby zablokować jego wyjazd do Polski...

- Nie dokładajmy mu problemów, Skarbulku. On zasługuje na wybaczenie - uzna Borys.

Aldona jednak zgodzi się, aby Włoch u nich został w 3234 odcinku "Barw szczęścia"!

I takie w 3234 odcinku "Barw szczęścia" otrzyma, gdyż ostatecznie i Aldona zmieni zdanie i w tej sytuacji zgodzi się, aby złodziej Romeo jednak u nich został, czego on początkowo nie będzie świadomy. Dlatego spakuje swoje rzeczy i przekaże Grzelakowej, że jest już po rozmowie z organizatorem wymiany, który będzie miał stawić się po niego z samego rana. Ale to jednak nie nastąpi, gdyż po nim skontaktuje się z nim i żona Borysa i wszystko odwoła!

- Nie przyjedzie - uśmiechnie się Aldona, po czym doda - Też z nim rozmawiałam. Ustaliśmy, że naszej poprzedniej rozmowy nie było. Masz czyste konto... Zostajesz z nami. A o tych kradzieżach to jeszcze sobie pogadamy!

Po tych słowach w 3234 odcinku "Barw szczęścia" Grzelakowa jeszcze podejdzie do Włocha i go przytuli, a on aż nie będzie mógł uwierzyć w swoje szczęście. Ale czy to będzie już koniec jego wyskoków? A może jednak Aldona pożałuje, że dała mu kolejną szansę? O tym dowiemy się już niebawem!