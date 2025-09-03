Barwy szczęścia, odcinek 3218: Romeo okradnie Grzelaków! Aldona straci przez niego nie tylko towar, ale i syna - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3218 - poniedziałek, 22.09.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3218 odcinku "Barw szczęścia" Romeo ogromnie rozczaruje Aldonę, gdy stanowczo odrzuci jej propozycję i odmówi rodzinnego wypadu w Alpy, gdzie Grzelakowa mogłaby spotkać się ze swoim synem, za którym tak bardzo się stęskniła. Tym bardziej, że po wyjeździe Aleksa na wymianę do Londynu, nie miała jeszcze możliwości się z nim zobaczyć. A teraz Bianchi pozbawi ją jedynej takiej szansy, co ona mocno przeżyje. Ale niestety to będzie dopiero początek działań Włocha!

A to dlatego, że w 3218 odcinku "Barw szczęścia" Romeo zacznie jeszcze okradać Grzelaków i wynosić towar z ich sklepu, co z przerażeniem odkryje Borys. Mąż Aldony przyłapie chłopaka na gorącym uczynku, ale ostatecznie postanowi o tym nie mówić swojej żonie!

Borys będzie krył Romea przed Aldoną w 3219 odcinku "Barw szczęścia"!

Tym bardziej, że w 3218 odcinku "Barw szczęścia" Aldona już będzie na niego cięta za to, że przez jego decyzję nie może spotkać się ze swoim synem. A teraz, gdyby jeszcze dowiedziała się, że chłopak jeszcze ich okrada, to już w ogóle! I z tego względu postanowi to przed nią zataić.

Szczególnie, że w 3219 odcinku "Barw szczęścia" Romeo obieca Borysowi, że wszystko im odda jak tylko dorobi się na handlu markową odzieżą. Tym bardziej, że wtedy stanie się dla niego jasne, że chłopak nie zgodził się na wyjazd z nimi z uwagi na to, iż nie byłoby go na niego stać, skoro teraz musiał ich okraść, aby zarobić pieniądze.

Czy komitywa Grzelaka i Włocha przetrwa w 3219 odcinku "Barw szczęścia"?

Ale czy w 3219 odcinku "Barw szczęścia" rzeczywiście uda mu się to ukryć przed żoną? Czy Aldona sama nie domyśli się, a przede wszystkim nie zauważy, że z ich sklepu ginie towar? A jeśli nawet, to jak Borys to przed nią wytłumaczy?

I czy Romeo w 3219 odcinku "Barw szczęścia" faktycznie uda się zarobić na nowym biznesie, aby spłacić Grzelaków? A może jego plan skończy się fiaskiem, a Aldona i Borys znów tylko na tym stracą? I czy chłopak będzie miał przy tym czyste intencje? Odpowiedzi na te pytania poznamy już niebawem!