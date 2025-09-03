Barwy szczęścia, odcinek 3214: Olga zachwyci się Romeem! Ewelina oszaleje z zazdrości

"Barwy szczęścia" odcinek 3214 - wtorek, 16.09.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3214 odcinku "Barw szczęścia" Witek spotka się z Romeem, a gdy dołączy do nich także i Ewa, to zaprosi ich oboje do siebie na wspólne słuchanie muzyki i pizzę. Oczywiście, przyjaciele przyjmą jego propozycję i przeniosą się do domu Złotego, gdzie jak podaje swiatseriali.interia.pl na chwilę wpadnie także i Olga. Jedak ostatecznie zostanie tam na dłużej!

- Wpadłam tylko po kilka rzeczy i lecę na miasto coś zjeść - wytłumaczy im się Olga.

- Pizza już jedzie, zamówiliśmy trzy wielkie, chcesz dołączyć? - zaproponuje jej Witek.

- No... jeśli wam nie popsuję domówki - uśmiechnie się Kosma, po czym w 3214 odcinku "Barw szczęścia" usiądzie na kanapie i zacznie im opowiadać o swoich podopiecznych, czym od razu zainteresuje Romea. Tym bardziej, gdy usłyszy, że jeden z nich wrócił właśnie z wakacji na Zanzibarze, czego on szczerze mu pozazdrości, gdyż jego nie będzie na to stać.

- Tacy to pożyją... Też bym tak chciał - wyzna Romeo.

Olga zobaczy w Romeo przyszłego aktora w 3214 odcinku "Barw szczęścia"!

Ale w 3214 odcinku "Barw szczęścia" nie będzie się spodziewał, że jego marzenie spełni się szybciej, niż mógłby pomyśleć. A wszystko przez to, że Olga i w nim dostrzeże idealnego kandydata na aktora i od razu zaproponuje mu współpracę! Tym bardziej, iż agentka uzna, że chłopak ma do tego naprawdę niezłe predyspozycje. I wcale się nie pomyli!

- A wiesz, że być mógł? Masz prezencję... Na początek załatwiłabym ci statystowanie, a jak się sprawdzisz, to kto wie - agentka zatoczy przed nim wizję kariery.

A to dlatego, że w 3214 odcinku "Barw szczęścia" Romeo od razu zapali się do pomysłu zostania gwiazdą filmową, w związku z czym Olga zaproponuje mu wykonanie kilku zdjęć próbnych, na które Włoch oczywiście się zgodzi. A tuż po ich wykonaniu agentka zachwyci się nim jeszcze bardziej, gdyż okaże się, że Bianchi doskonale wie, jak się ustawić, aby dobrze na nich wypaść!

- Super - przyzna Olga.

Ewelina nie będzie zachwycona zdjęciami Romeo z Ewą w 3214 odcinku "Barw szczęścia"!

I z tego względu w 3214 odcinku "Barw szczęścia" szybko da mu kolejne zlecenie, ale tym razem z udziałem Ewy i Witka. Tyle tylko, że Romeo tak sprawdzi się i w nim, że Olga w ogóle nie zwróci na nich uwagi tylko skupi się na Włochu!

- A teraz zagraj amanta. Z Ewą obok... - poprosi go agentka.

I jeszcze w 3214 odcinku "Barw szczęścia" umieści jego zdjęcia, w tym także te z Ewą, znajdą się na stronie Olgi, przez co natrafi na nie i Ewelina. I w przeciwieństwie do Kosmy jej ich wspólne kadry wcale się nie spodobają! Do tego stopnia, że poczuje się o nią zazdrosna i wprost zapyta Romea, czy woli jej przyjaciółkę od niej! Jaką odpowiedź od niego usłyszy? Tego dowiemy się już niebawem!