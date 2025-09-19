Barwy szczęścia, odcinek 3219: Borys postawi ultimatum złodziejowi Romeowi! Tym razem Włoch już przegnie - ZDJĘCIA

2025-09-19 9:30

W 3219 odcinku "Barw szczęścia" Borys (Jakub Wieczorek) nie powie Aldonie (Elżbieta Romanowska), że to Romeo (Jacek Tyszkiewicz) ich okradł, za co chłopak będzie mu bardzo wdzięczny. Oczywiście, Włoch obieca, że wszystko im odda i poprosi o dalszą dyskrecję, ale mocno się rozczaruje, gdyż w tym momencie uprzejmości jego opiekuna się skończą! W 3219 odcinku "Barw szczęścia" Grzelak uzna, że miarka już się przebrała i Bianchi powinien ponieść konsekwencję swoich działań! A jego błagania nic tutaj nie zmienią! Co zatem dla niego wymyśli? Koniecznie poznaj szczegóły i zobacz to w naszej GALERII ZDJĘĆ!

"Barwy szczęścia" odcinek 3219 - wtorek, 23.09.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3219 odcinku "Barw szczęścia" Borys ukryje przed Aldoną, że to właśnie Romeo ich okradł, którego dzień wcześniej przyłapie na gorącym uczynku i dozna szoku, gdyż w życiu przez myśl ani jemu, ani Aldonie nie przyszłoby, że to właśnie on zabrał najdroższe towary z ich sklepu! Ale niestety prawda okaże się jednak inna, gdyż to Włoch okaże się złodziejem, w co Grzelak w pierwszej chwili aż nie będzie mógł uwierzyć.

- Jak mogłeś nam to zrobić?! - wydusi z siebie Borys.

Do tego stopnia, że w 3219 odcinku "Barw szczęścia" nie powie o tym Aldonie! Ale to wcale nie będzie oznaczało, ze daruje Romeowi kradzież! A wręcz przeciwnie!

Borys skarci Romea w 3219 odcinku "Barw szczęścia"!

Oczywiście, w 3219 odcinku "Barw szczęścia" Romeo będzie ogromnie wdzięczny Borysowi, że go nie wydał przed Aldoną. Tym bardziej, że chwilę wcześniej już wystarczająco ją zrani, gdy odmówi wspólnego wyjazdu w Alpy, w trakcie którego Grzelakowa miałaby okazję spotkać się z dawno niewidzianym Aleksem (Hubert Wiatrowski). A teraz jeszcze zrobi jej to.

W 3219 odcinku "Barw szczęścia" Bianchi wyrazi skruchę, ale tą już nie przekona Grzelaka, gdyż tym razem już naprawdę przegnie i posunie się za daleko. Oczywiście, Romeo obieca Borysowi, ze wszystko im odda, ale mąż Aldony tylko go wyśmieje!

- Chcę odpracować straty… - zapowie Romeo.

- To nie straty, tylko kradzież! - poprawi go Borys.

- Przepraszam, jeszcze raz… I dziękuję, że mnie rano nie wydałeś przed Aldoną... Umarłbym ze wstydu! - przyzna Bianchi.

- Ale kraść się nie wstydziłeś? - zaatakuje go Grzelak.

- Wszystko oddam... - zapewni go Włoch.

- A niby z czego? - zakpi z niego mąż Aldony.

Grzelak już nie odpuści Włochowi w 3219 odcinku "Barw szczęścia"!

W tym momencie w 3219 odcinku "Barw szczęścia" Romeo przyzna Borysowi, dlaczego ich okradł i zdradzi mu swój nowy pomysł na biznes, co Grzelak postanowi wykorzystać! I tym kompletnie zaskoczy Włocha!

- Tata kolegi handluje markowymi ciuchami. Kupiłem od niego, dziś przyjdzie paczka! Sprzedam z zyskiem... i z tego oddam - wyjaśni Romeo.

- Ale wtedy powiemy wszystko Aldonie... - zapowie Borys.

- Nie! Proszę… - zacznie go błagać, ale tym razem w 3219 odcinku "Barw szczęścia" mąż Aldony już się nie ugnie, bo miarka już się dla niego przebierze, przez co nie będzie już miał dla chłopaka żadnej litości! - Powiemy. Naprawisz błąd i się do niego przyznasz!

