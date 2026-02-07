Barwy szczęścia, odcinek 3328: Renata wyląduje w zakładzie psychiatrycznym?! Lekarz stwierdzi uzależnienie od opiatów

"Barwy szczęścia" odcinek 3328 - wtorek, 3.03.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3328 odcinku „Barw szczęścia” dramat Renaty wejdzie na nowy, jeszcze mroczniejszy etap. Kobieta ponownie zgłosi się do lekarza po kolejną receptę na silne środki przeciwbólowe, ale tym razem spotka się z kategoryczną odmową. Lekarz nie tylko nie wypisze jej kolejnych leków, lecz także wprost zasugeruje, że Renata jest uzależniona od opiatów...

Uzależniona Renata przesadzi z lekami w 3328 odcinku "Barw szczęścia"

To jednak nie wszystko. Podczas wizyty lekarskiej panie silna sugestia na temat konsulatacji psychiatrycznej, co zabrzmi jak wyrok i może oznaczać, że sprawa jest dużo poważniejsza, niż Renata chciała przyznać przed sobą i bliskimi.

Przypomnijmy, że po wypadku na nartach Renata długo odczuje ból barku, który niby ma minąć, ale wcale nie ustąpi. Zwolnienie lekarskie, bezsenne noce i ciągłe cierpienie sprawią, że zacznie się ratować silnymi lekami przeciwbólowymi. Problem polega na tym, że lekarze nie dostrzegą medycznych przyczyn jej dolegliwości i uznają że nic jej nie dolega. Renata trafi więc do poradni leczenia bólu, gdzie dostanie kolejne recepty, ale środki będą działały tylko na chwilę. Po kilku godzinach ulgi wróci koszmar, ból, rozdrażnienie i brak snu.

Renata wyląduje w zakładzie psychiatrycznym w 3328 odcinku "Barw szczęścia"?

W pewnym momencie sytuacja wymknie się spod kontroli. Renata sama zrozumie, że uzależniła się od leków, ale zamiast szukać pomocy, pójdzie jeszcze dalej. W 3328 odcinku „Barw szczęścia” odmowa lekarza i sugestia uzależnienia będą dla Renaty szokiem. Zalecenie konsultacji psychiatrycznej zabrzmi jak ostrzeżenie, że jej stan może wymagać specjalistycznego leczenia, a nawet pobytu w placówce psychiatrycznej.

Czy Renata zdecyduje się na terapię i odwyk, czy dalej będzie wypierać problem? A jak na jej stan zareaguje Kodur (Oskar Stoczyński), który już wcześniej martwił się o ukochaną i sugerował jej nawet odejście z pracy?