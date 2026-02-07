Barwy szczęścia, odcinek 3329: Aresztowanie Cezarego i Józefiny! Pójdą siedzieć pod zarzutem zlecenia zabójstwa

"Barwy szczęścia" odcinek 3329 - środa, 4.03.2026, o godz. 20.05 w TVP2

Sytuacja Natalii i Cezarego będzie się tylko pogorszać. Obrażony Rawicz nie wybaczy żonie, że powstrzymuje go przed zleceniem zabójstwa oszusta Andrzeja. Dla niego to niewytłumaczalne, że ukochana chce jest gotowa donieść na niego na policję, byle tylko ustrzec go przed ryzykownym ruchem. Jak informowaliśmy, wkrótce w "Barwach szczęścia" Natalia przygotuje pozew rozwodowy.

Cezary zawalczy o Natalię, ale będzie za późno. Policja wtargnie do domu Rawiczów w 3329 odcinku "Barw szczęścia"

Zdradzamy, że Cezary wyjedzie z kraju, ale po przemyśleniu wszystkiego wróci do Polski gotowy walczyć o małżeństwo i spróbować odzyskać zaufanie Natalii. Jego powrót nie przyniesie jednak upragnionego pojednania, zamiast rozmowy i naprawy relacji pojawi się policyjna interwencja, która zburzy resztki nadziei.

O świcie w 3329 odcinku "Barw szczęścia: do domu Rawiczów zapukają funkcjonariusze z nakazem przeszukania. Policja zacznie sprawdzać każdy kąt, szukając dowodów na to, że Cezary rzeczywiście zlecił zabójstwo Zastoi. Zaskoczona Natalia nie zdąży nawet zareagować, gdy mąż zostanie zakuty w kajdanki i wyprowadzony z domu na oczach bliskich.

Aresztowanie Józefiny i Cezarego w 3329 odcinku "Barw szczęścia"

Szok będzie jeszcze większy, gdy funkcjonariusze zatrzymają także Józefinę. Matka Cezarego, która wcześniej spróbuje uratować małżeństwo syna i chronić rodzinę za wszelką cenę, sama stanie się podejrzaną w sprawie. Józefina zaproponuje nawet Małgorzacie (Adrianna Biedrzyńska) komitywę, by ratować małżeństwo dzieci. To jednak na nic, bo wydarzenia z 3329 odcinka "Barw szczęścia" przekreślą wszystko.

Czy Natalia będzie ratowała męża i teściową, który wylądują za kratami? Póki co spadnie na nich tylko podejrzenia, ale jeśli pojawią się twarde dowody, może być bardzo źle. Wiadomo już, że Zwoleńska odmówi składania zeznań w sprawie męża, do czego ma prawo. Ta sytuacja może się jeszcze pogorszyć!