Barwy szczęścia, odcinek 3233: Złodziej Romeo przyzna się Aldonie do kradzieży! Pozbędzie się Włocha - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3233 - poniedziałek, 13.10.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3233 odcinku "Barw szczęścia" Borys wciąż będzie ukrywał przed Aldoną fakt, że to właśnie Romeo ich okradł! Ale prawda w końcu wyjdzie na jaw, gdyż Bianchi sam przyzna się przed Grzelakową, chcąc w ten sposób wypełnić ultimatum, które wcześniej postawił mu Grzelak, gdy przyłapał go na gorącym uczynku. Tym bardziej, że wtedy go przed nią nie wyda!

Ale w 3233 odcinku "Barw szczęścia" Romeo sam postanowi się przed nią zdemaskować. Szczególnie, iż będzie już w stanie oddać Borysowi to, co im zabrał, gdyż faktycznie zarobi na sprzedaży swoich ciuchów. I wówczas powie Grzelakowej prawdę, czym mocno ją zszokuje! Do tego stopnia, że od razu podejmie radykalną decyzję co do jego przyszłości w ich domu!

- Wracasz do Włoch! - zakomunikuje mu stanowczo wściekła Aldona.

Borysowi nie uda się powstrzymać Aldony w 3234 odcinku "Barw szczęścia"!

Oczywiście, w 3234 odcinku "Barw szczęścia" Grzelak spróbuje wpłynąć na decyzję żony, ale jak podaje swiatseriali.interia.pl Grzelakowa pozostanie nieugięta, bo tym razem Bianchi naprawdę mocno ją zawiedzie. Do tego stopnia, że nie będzie mu już w stanie zaufać!

- Nie spałam pół nocy, myślałam o tym, co się wydarzyło i podjęłam decyzję - zakomunikuje mężowi.

- Skarbulku, odpuść... Przecież przeprosił, naprawił sytuację - przypomni jej Borys, który sam nie będzie już tak radykalny jak wcześniej. Jednak w 3234 odcinku "Barw szczęścia" w zupełnym przeciwieństwie do swojej żony - Ale mojego zaufania nie odzyskał. No i złamał regulamin wymiany!

Aldona nie będzie chciała dłużej mieszkać ze złodziejem i każe mu wracać do domu w 3234 odcinku "Barw szczęścia"!

W 3234 odcinku "Barw szczęścia" Aldona uzna, że Romeo nie może dłużej mieszkać z nimi pod jednym dachem i postanowi się go pozbyć. Grzelakowa skontaktuje się z firmą, która ogarnęła jego zamianę z Aleksem (Hubert Wiatrowski) i zakomunikuje mu, że to już koniec!

- Rozmawiałam z firmą, która organizuje te wymiany. Przykro mi bardzo, ale to koniec twojej przygody w Polsce - oświadczy mu stanowczo Grzelakowa.

I choć wówczas w 3234 odcinku "Barw szczęścia" Borys ponownie wstawi się za chłopakiem, to niestety znów bezskutecznie, bo Aldona znów nie da mu się przekonać!

- To jeszcze dzieciak... - przypomni jej Grzelak.

- Bardzo mnie zawiodłeś. I dlatego musisz wracać do domu - zwróci się Romeo.