Barwy szczęścia, odcinek 3226: Bezduszny Stefaniak wyda Dominikę przed Mateuszkiem! Tak przeciągnie na swoją stronę nie tylko Sonię - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3226 - czwartek, 2.10.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3226 odcinku "Barw szczęścia" atmosfera między Sonią a Robertem znów się zaogni, gdy Stefaniak postanowi zdradzić Mateuszkowi kolejny sekret z życia jej matki! I tuż po tym, jak chłopiec dowie się od niego, że jego matka go oszukała i wcale nie byłą na żadnej Islandii tylko siedziała przez rok w więzieniu, wyda przed nim i Dominikę!

I to nie bez powodu, gdyż wciąż będzie miał za złe, że Sonia pod nieobecność połamanej Renaty (Anna Mrozowska) zgodziła się jej pomóc i przyjęła pracę w "Feel Good", z której nie zrezygnowała mimo kontroli sanepidu, którą oczywiście on na nie naśle. A w 3226 odcinku "Barw szczęścia" posunie się do kolejnej intrygi!

Stefaniak zdemaskuje Dominikę przed Mateuszkiem w 3226 odcinku "Barw szczęścia"!

Zdradzamy, że w 3226 odcinku "Barw szczęścia" Robert powie Mateuszkowi, że Dominika także wiedziała o pobycie jej matki w więzieniu, czym mocno go zszokuje! A to dlatego, że Bloch-Kowalska na prośbę Soni znów go okłamie i wyzna, że nie miała o niczym pojęcia. Ale okrutny Stefaniak ją przed nią wyda, aby chłopiec także odwrócił się od kelnerki!

Szczególnie, iż doskonale będzie wiedział, jak bardzo będzie ją lubił i zobaczy w tym swoją szansę, aby raz na zawsze się od niej odwrócił! Tym bardziej, iż będzie widział, jak chłopiec zareaguje na kłamstwo matki, a co dopiero i ulubionej cioci, którą w 3226 odcinku "Barw szczęścia" postanowi jeszcze pogrążyć i w oczach ukochanej, gdyż wmówi jej, że Dominika chce jej odebrać syna!

Okrutny Robert już nie zatrzyma się w 3226 odcinku "Barw szczęścia"!

I niestety naiwna Sonia w 3226 odcinku "Barw szczęścia" znów mu w to uwierzy! I tak się wścieknie na swoją przyjaciółkę, że w końcu postanowi odejść z pracy w "Feel Good", czym oczywiście ogromnie ucieszy Roberta, któremu wyłącznie będzie na tym zależeć, aby pogrążyć kelnerkę! Szczególnie, gdy nie będzie obok niej ani Renaty, ani Sebastiana (Marek Krupski)!

I z tego względu na tym w 3226 odcinku "Barw szczęścia" się nie zatrzyma i postanowi pójść o krok dalej, aby już ostatecznie doprowadzić ją do upadku! Tym bardziej, że Marek (Marcin Perchuć) nie zgodzi się na przyśpieszony powrót Sebastiana z Brazylii, aby ten mógł wesprzeć swoją żonę, co również doprowadzi do ostrego konfliktu, co podły Stefaniak tylko wykorzysta...

