Barwy szczęścia. Dominika przyjmie Sonię do pracy, ale szybko tego pożałuje! Stefaniak zgotuje im prawdziwe piekło - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3211 po wakacjach - czwartek, 11.09.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3211 odcinku "Barw szczęścia" po wakacjach Dominika zaoferuje Soni pracę w "Feel Good", gdy Kodur (Oskar Stoczyński) zaalarmuje ją o przerażającym wypadku Renaty w górach, w wyniku którego jej przyjaciółka wyląduje na długim zwolnieniu lekarskim. I choć początkowo Bloch-Kowalska uzna, że poradzi sobie sama w lokalu, to jednak rzeczywistość szybko to zweryfikuje, bo kelnerka wcale nie będzie dawać sobie rady.

Ale na szczęście w 3211 odcinku "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej z pomocą przyjdzie jej Sonia, której Dominika od razu zaproponuje pracę w zastępstwie za Renatę. I choć w pierwszej chwili przyjaciółka się na to zgodzi, to jednak będzie musiała spytać się jeszcze o zdanie Roberta, gdyż przecież po związaniu się z nim przestała pracować i stała się jego służącą. I mimo iż Stefaniakowi nie spodoba się ten pomysł, to ostatecznie zgodzi się, aby jego ukochana u nich pracowała. Jednak nie bez przyczyny!

Stefaniak zacznie się mścić na Soni i Dominice w 3212 odcinku "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej!

A to dlatego, że w 3211 odcinku "Barw szczęścia" po wakacjach zobaczy w tym i swoją szansę, aby ostatecznie doprowadzić je do upadku! Szczególnie, gdy na posterunku zostanie już sama Dominika bez Renaty, bo choć Robert pozwoli w zamian pracować Soni, to jednak będzie robił wszystko, aby pokazać jej, że nie da rady pogodzić domowych obowiązków z pracą w "Feel Good". Czy w ten sposób zmusi ją do tego, aby sama z niej zrezygnowała i zostawiła Bloch-Kowalską na lodzie?

Tym bardziej, że w międzyczasie w 3212 odcinku "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej zacznie oddziaływać i na Dominikę. Zdradzamy, że Stefaniak najpierw zacznie od słów i oskarży Bloch-Kowalską o wykorzystywanie Soni, a następnie przejdzie i do czynów i ześle na nią kolejną kontrolę z sanepidu. A ona nie będzie mieć żadnych wątpliwości, że to właśnie jego sprawka!

Mateuszek pozna największy sekret matki przez Roberta w 3214 odcinku "Barw szczęścia" po wakacjach!

I już w 3214 odcinku "Barw szczęścia" po wakacjach Dominika zacznie żałować, że zaproponowała pracę akurat Soni, bo przez to Robert na nowo zacznie szkodzić nie tylko jej i Renacie, ale także i jej przyjaciółce i Mateuszkowi (Filip Kowalewicz), bo i między zakochanymi zacznie dochodzić do koszmarnych awantur, w wyniku których ucierpi i ich dwójka!

A na dodatek wtedy w 3214 odcinku "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej wyjdzie jeszcze na jaw najpilniej strzeżony sekret Soni i Mateuszek w końcu się dowie, że jego matka siedziała w więzieniu! I to skłoni jego matkę do kolejnego kłamstwa, w które znów zaangażuje Dominikę...