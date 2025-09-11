Barwy szczęścia, odcinek 3216: Tak Celina spróbuje sprowadzić oszusta Andrzeja do Polski! Ściągnie niebezpieczeństwo na Cezarego i jego bliskich - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3216 - czwartek, 18.09.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3216 odcinku "Barw szczęścia" Celina wciąż będzie działać w Dubaju! Szczególnie, gdy o jej śledztwie w sprawie oszusta Andrzeja w końcu dowie się i Józefina (Elżbieta Jarosik), która także, tak samo jak Cezary, za wszelką cenę będzie chciała go dorwać za to, co jej zrobił! I wówczas Brońska tym bardziej dostanie zielone światło i to nawet na nie do końca legalną operację wywiezienia Zastoi-Modelskiego ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich z powrotem do Polski!

Oczywiście, w 3216 odcinku "Barw szczęścia" Brońska doskonale będzie wiedziała, jakie konsekwencje może ponieść ta operacja i to nie tylko dla niej, ale także i Cezarego, na zlecenie którego będzie działać. I z tego względu skontaktuje się z Rawiczem, aby go przed ostrzec!

Celina ostrzeże Cezarego przed swoją nie do końca legalną akcją sprowadzenia oszusta Andrzeja do Polski w 3216 odcinku "Barw szczęścia"!

Szczególnie, że już w 3216 odcinku "Barw szczęścia" będzie gotowa do działania, ale poczeka jeszcze na potwierdzenie od Cezarego. Tym bardziej, że tak jak już wcześniej będzie mu zapowiadać nie będzie to wcale ani tania akcja, ani bezpieczna, ale Rawicz i tak będzie gotowy na takie ryzyko! Mimo, że Brońska, ze względów bezpieczeństwa, zbyt wiele mu o tym nie zdradzi!

- Wywieziesz go... na wielbłądzie przez pustynię? - zainteresuje się Cezary.

- Kusząca opcja, ale nie. Prawdopodobnie drogą morską... Ale im mniej wiesz, tym lepiej!… Będzie drogo - przyzna Celina.

- Już mówiłem, że cena nie gra roli - zapewni ją Rawicz.

- Najważniejsze, żeby pieniądze nie były w żaden sposób widoczne w systemie. Żadne przelewy czy transfery gotówki, bo to można wyśledzić... Kiedy zacznę działanie, nie będzie odwrotu... I konsekwencje mogą być poważne. Również dla ciebie - ostrzeże go Brońska.

- Mną się nie przejmuj! - poleci jej klient.

- Przejmuję się. Masz rodzinę... - przypomni mu pani detektyw, ale nawet to w 3216 odcinku "Barw szczęścia" nie sprawi, że Cezary zrezygnuje! A wręcz przeciwnie!

Decyzja Rawicza przerazi Natalię w 3218 odcinku "Barw szczęścia"!

I to w 3218 odcinku "Barw szczęścia" zacznie na poważnie martwić Natalię (Maria Dejmek), która zacznie się obawiać, że Cezary i Józefina wpadną przez to w kłopoty z prawem. Oczywiście, Zwoleńska spróbuje odwieźć ukochanego od tego pomysłu, ale on nie będzie chciał o tym słyszeć!

Podobnie jak Celina, która w 3218 odcinku "Barw szczęścia" będzie już w trakcie działań, gdy i z nią skontaktuje się Natalia! I również nie będzie miała zamiaru odpuszczać! Ale z jakim skutkiem, to przekonamy się już niebawem!