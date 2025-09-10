Barwy szczęścia, odcinek 3223: Smutny koniec Emilki! Odwróci się od niej nawet rodzina - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3223 - poniedziałek, 29.09.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3223 odcinku "Barw szczęścia" Emilka wciąż będzie brnąć w swoje kłamstwa, ale już niedługo! A to dlatego, że w końcu wszystko wyjdzie na jaw! Ale jak do tego dojdzie? Wszystko zacznie się od tego, że Brodzińska w końcu "załatwi" koleżankom kolejne darmowe lekcje w stadninie. Jednak na tym nie poprzestanie i obieca im także i nocleg tam, na co oczywiście Józefina się nie zgodzi, gdyż nie będzie mieć na to ani ochoty, ani funduszy. I choć Rawiczowa da to Emilce jasno do zrozumienia, to jednak Brodzińska się jej nie posłucha!

I w 3223 odcinku "Barw szczęścia" znów nakłamie swoim koleżankom, ale tym razem ten przekręt już się nie uda, bo prawda w końcu ujrzy światło dzienne, a Emilka będzie skończona, bo oszukane koleżanki nie darują jej tego, że tak je okłamała! I to nie tylko one!

Kacper wypnie się na swoją siostrę w 3224 odcinku "Barw szczęścia"!

Oczywiście, w 3224 odcinku "Barw szczęścia" Malwina za wszelką cenę spróbuje pomóc zrozpaczonej córce. Tym bardziej, że Emilka zacznie bać się powrotu do szkoły tuż po tym jak wszystko się wyda. Ale Kacper (Jakub Szlachetka) uzna, że jego siostra sobie na to zasłużyła! Jabłoński wypnie się na Brodzińską, co doprowadzi do ostrego konfliktu rodzinnego!

I wtedy w 3225 odcinku "Barw szczęścia" z pomocą Emilce niespodziewanie przyjdzie właśnie Józefina, która doskonale będzie wiedziała, co ona teraz przeżywa, gdyż uczucie wstydu i porażki i jej nie będzie obce. Rawiczowa wesprze Brodzińską, co ogromnie jej się przyda, gdyż po jej oszustwie jej koleżanki nie będą mieć dla niej żadnej litości!

Malwina już także nie stanie po stronie córki w 3226 odcinku "Barw szczęścia"!

Do tego stopnia, że w 3226 odcinku "Barw szczęścia" Brodzińska spróbuje namówić swoich najbliższych, aby pozwolili jej przejść na nauczenie zdalne, aby mogła uniknąć spotkań z rówieśnikami. I choć Herman (Maciej Raniszewski) stanie po jej stronie, co z kolei pogłębi rodzinny kryzys, gdyż jego decyzja nie spodoba się Malwinie, to jednak jej matka się na to nie zgodzi i Emilka wróci do szkoły, co nie skończy się dobrze.

A wszystko przez to, że w 3227 odcinku "Barw szczęścia" Emilka znów stanie się obiektem drwin ze strony ze swoich koleżanek, które wciąż jej nie odpuszczą. A ona zapłaci najwyższą cenę za swoje kłamstwa!