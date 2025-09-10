Barwy szczęścia, odcinek 3223: Oszust Andrzej będzie bezkarny! Koszty sprowadzenia Zastoi do Polski okażą się za wysokie

"Barwy szczęścia" odcinek 3223 - poniedziałek, 29.09.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3223 odcinku "Barw szczęścia" Józefina zacznie się na poważnie martwić, czy będzie ją stać na opłacanie kolejnej raty kredytu, zaciągniętego na zakup dworku dla oszusta Andrzeja! Tym bardziej, że już ta pierwsza będzie ją słono kosztować, a Rawiczowa będzie musiała wyprzedać co się da, z tego, co jej zostało, aby ją zapłacić. A co dopiero myśleć o kolejnej, gdy w grę wejdzie jeszcze bardzo kosztowny rachunek od Celiny!

Tym bardziej, że w 3223 odcinku "Barw szczęścia" nie będzie to już sprawa wyłącznie Cezarego, który ją zatrudni, ale i jej, gdyż jak tylko Józefina dowie się od Emilki (Jessica Frankiewicz), że jej synowi, za sprawą Brońskiej udało się namierzyć Zastoję-Modelskiego w Dubaju, to także postanowi się w to włączyć, gdyż wówczas jeszcze bardziej zapragnie na nim zemsty!

Józefinę przerazi rachunek, wystawiony przez Celinę w Dubaju w 3223 odcinku "Barw szczęścia"!

Tyle tylko, że to w 3223 odcinku "Barw szczęścia" wcale nie będzie takie proste, gdyż koszty sprowadzenia oszusta Andrzeja do Polski będą naprawdę wysokie. Szczególnie, że w tej sprawie nie będzie mogła pomóc polska policja, bo Zastoja-Modelski nie bez przyczyny wybierze akurat ten kraj. I w związku z tym możliwe będzie tylko nielegalne ściągnięcie oszusta z powrotem do kraju, choć to będzie nie mało kosztować.

I mimo iż Cezary zapowie Celinie, żeby nie martwiła się pieniędzmi, to jednak w 3223 odcinku "Barw szczęścia" Józefina nie będzie przy tym taka spokojna, gdyż sama także będzie chciała wyłożyć na to pieniądze, ale nie będzie miała już za bardzo z czego!

Brońska nie ściągnie oszusta z powrotem do Polski w 3223 odcinku "Barw szczęścia"?

Czy zatem w 3223 odcinku "Barw szczęścia" nielegalna próba ściągnięcia oszusta Andrzeja do Polski skończy się fiaskiem? Czy Zastoja-Modelski pozostanie na wolności i nie odpowie za okradzenie nie tylko Józefiny, ale i innych kobiet? Czy oszust nie poniesie odpowiedzialności i będzie sobie żył jak król w Dubaju wraz ze swoim wspólnikiem Antonim Kiryłło (Cezary Nowak)?

A może jednak ten proceder w 3223 odcinku "Barw szczęścia" się uda, a Józefina nie będzie musiała martwić się ani o spłatę kredytu, ani rachunek Celiny, który w całości pokryje Cezary, tak jak na początku zapowiadał? Czy Rawiczowa odzyska swoje pieniądze, a oszust pójdzie siedzieć? Odpowiedzi na te pytania poznamy już niebawem!

Barwy szczęścia. Cezary obwini Natalię o tragedię Józefiny