Barwy szczęścia. Kłamstwo Emilki wyjdzie na jaw? Nie posłucha ostrzeżenia Emila

"Barwy szczęścia" odcinek 3209 po wakacjach - wtorek, 9.09.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3209 odcinku "Barw szczęścia" po wakacjach Emilka nie przestanie okłamywać swoich kolegów i koleżanek z klasy. Tym bardziej, że za długo walczyła o swoją pozycję w klasie, aby teraz z niej spaść tuż po tym jak z bajecznej podróży do Finlandii na ślub Józefiny (Elżbieta Jarosik) i Andrzeja (Leon Charewicz) wyjdą nici! I z tego względu Brodzińska zdecyduje się w to dalej brnąć!

I choć akurat Emil w 3209 odcinku "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej już będzie znał prawdę i sam także będzie zły na swoją przyjaciółkę za to, że okłamała i jego, a co więcej dalej oszukuje i ich znajomych, to jednak Emilka nie będzie miała zamiaru tego zmieniać. Ale wtedy pojawi się problem!

Emilka wciąż będzie brnąć w swoje kłamstwo o Finlandii w 3209 odcinku "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej!

A wszystko przez to, że w 3209 odcinku "Barw szczęścia" po wakacjach nauczycielka poprosi Emilkę, aby przygotowała prezentację ze swojej bajecznej podróży do Finlandii i zaprezentowała ją innym nie tylko słowem. Tym bardziej, że jej przechwałki dojdą w końcu i do niej, a i ona nie będzie mieć pojęcia, że przecież jej uczennica tak naprawdę nigdzie nie była.

I wówczas w 3209 odcinku "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej Emilce zacznie się palić grunt pod nogami! Ale nawet mimo tego, Brodzińska nie będzie miała zamiaru się przyznać i postanowi sprostać i temu!

Emil nie zdoła powstrzymać Emilki w 3210 odcinku "Barw szczęścia" po wakacjach!

I choć w 3210 odcinku "Barw szczęścia" po wakacjach Emil spróbuje ją przed tym powstrzymać, to jednak Emilka wciąż będzie robić swoje. Brodzińska nie posłucha ostrzeżeń Sokalskiego i oczywiście znów zrobi po swojemu!

Czy w 3210 odcinku "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej zapłaci za to najwyższą cenę? Czy jej kłamstwo jednak wyjdzie na jaw, a koledzy i koleżanki znów zaczną się z niej nabijać i się od niej odwrócą? Czy Brodzińska ponownie spadnie na sam dół śmietanki towarzyskiej i to na własne życzenie? Przekonamy się już niebawem!